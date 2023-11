Jaroslav Bukovský: Patero prošlapaných cest, jak na akciích vydělat třicet a více procent | e15.cz

Tentokrát znělo přání našeho imaginárního investora lačného výnosu a stock pickera v jedné osobě zcela konkrétně. Náš burzián hodlá dát do kupy portfolio z pětice akcií, které musí splňovat hned několik netriviálních podmínek. Náš investor, říkejme mu třeba Jindřich, jako jeden z mála respektuje princip alespoň nějaké diverzifikace, a to oborové i regionální. Tedy zaprvé musí být každá akcie z úplně jiné branže. Pokud se svět zase jednou postaví na hlavu, Jindřich sází na to, že různé části ekonomiky utrpí různě velkou újmu. Ale pokud půjde vše také jednou dobře, vydělat mohou všechny. Z hlediska regionální struktury chce mít zastoupené nejen různé země, ale ideálně různé kontinenty, aby stál v případě dalšího geokonfliktu na obou stranách barikády.