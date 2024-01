Existuje jeden obrovský a setrvalý problém, který přinejmenším psychologicky kulminuje právě na počátku každého nového roku, ačkoli pro takový timing neexistuje pochopitelně žádný relevantní a snad ani pochopitelný důvod. Totiž do čeho investovat příští rok, co změnit, kde ubrat a kam naopak svoje těžce vydělané úspory přidat. Na jaké hromadě či hromádce si jich bohyně Štěstěna všimne a požehná jim. Chápeme, že Rudolf II. ve své době v alchymistických dílnách neřešil nic jiného. Legendy praví, že jemu se to prý povedlo. Neumíme to ověřit, ale můžeme se vydat obdobou cestou na akciových trzích. A nebojte, železo ani kovadlinu potřebovat nebudeme.