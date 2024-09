Zřejmě si asi jako celá investorská planeta pokládáte otázku, jak se dá zobchodovat začátek éry poklesu úrokových sazeb amerického Fedu. Je to logické, jde o situaci, která tu nenastala hezkých pár let, kvalitativně mění podmínky napříč globálním trhem a – ať si to budeme ochotni přiznat nebo ne – je to základní determinanta investorského chování pro příštích několik let. No, a co nám na to říkají analytici? Že prý jsou trhy dostatečně inteligentní a předvídavé a celou story snižování sazeb už promítly do cen aktiv. Tedy jinými slovy říkají, že vydělat na nedávno započatém trendu prakticky nelze, protože to za nás udělaly hlavy, kterým je všechno jasné podstatně dříve než nám. Ale to je blbost.