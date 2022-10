Jaroslav Bukovský: Podzimní mememánie aneb co otřásá Redditem | E15.cz

První zářijový týden Daniel agresivně shortoval a chytil prakticky celý dvacetiprocentní propad akcie. Uzavřel pozici a příštích pět dní strávil elegantním longem s pětinovým výnosem. Poté týden dovolené. Poslední zářijový týden podzim shortoval počasí a Daniel svou oblíbenou akcii Gamestopu. Nebyl to úplně klídek, ale skončil v plusu. Je Daniel Bůh? Není. Zná Daniel poslední výsledky Gamestopu? Nezná. Má Daniel ekonomku? Nemá, vystudoval sociologii. Ta se mu ovšem občas jako uživateli Redditu hodí. Prostě jen sleduje, co právě trenduje a jaký to má sentiment. Reddit ještě není docela za zenitem, jak by byl leckterý investorský memefil s hlavou shiba-inu na triku ochoten s chutí prohlásit. Nejen Gamestopem živ je úspěšný trader. Pojmenujme desítku akcií, které otřásají Redditem, a rovnou si povězme, jaké záměry s nimi spekulanti mají.