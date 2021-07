Jaroslav Bukovský: Nehledejte investorské poklady ve světě, zajeďte do Českých Budějovic | E15.cz

Investování není lehké, co si budeme povídat. Představme si na okamžik růžový svět, kde investor rozumí tomu, do čeho dává své peníze. Nejde o zaknihovaný cenný papír, nebo dokonce o pro většinu retailu neuchopitelnou entitu v podobě kryptoměny. Co víc, potenciální investor může svou „nastávající“ i navštívit. Počkat, takový svět přece existuje! 169 kilometrů od Prahy směrem na jih. Ano, přesně tak, jde o investorskou zlatou žílu nechávající za sebou světové akcie i komodity jménem českobudějovické byty.