Jatka v Maranellu. Investoři poslali akcie Ferrari do červených čísel, patrně kvůli elektrifikaci
Luxusní automobilka Ferrari tlumí své ambice v oblasti elektrifikace, zároveň však poprvé představila technologii, která má pohánět její první plně elektrický vůz s názvem Elettrica. Investory to však příliš nepřesvědčilo a akcie legendární automobilky s černým koněm ve žlutém štítu poslali do firemních, červených barev, k poledni středoevropského času o více než 13 procent.
Na setkání s investory v sídle značky v Maranellu vedení firmy uvedlo, že do roku 2030 plánuje mít ve svém portfoliu sportovních vozů 40 procent se spalovacím motorem, 40 procent hybridních a 20 procent plně elektrických. Původní cíl přitom počítal s 40 procenty elektrických vozů ke konci dekády. Firma zdůvodnila změnu „orientací na potřeby klientů“ a reakcí na aktuální tržní podmínky.
Současně Ferrari odhalilo hotový podvozek a pohonnou jednotku připravovaného elektromobilu, jehož výroba má začít koncem roku 2026. Světová premiéra kompletního vozu je plánována na příští rok.
Automobilka rovněž zvýšila finanční výhledy. Očekává, že letos dosáhne tržeb nejméně 7,1 miliardy eur, oproti dřívějšímu odhadu nad sedm miliard. Do roku 2030 by měly tržby vzrůst na zhruba devět miliard eur.
Investory nepřesvědčili
Navzdory pozitivnímu výhledu akcie Ferrari prudce oslabily – na milánské burze ztrácely během čtvrtka až 13 procent, později se pokles zmírnil na zhruba 11,5 procenta. Americké depozitní akcie reagovaly obdobně, v předobchodní fázi klesly o více než 10 procent.
„Nový vůz Ferrari elettrica je dalším důkazem našeho odhodlání spojovat technologickou preciznost, designérskou tvořivost a mistrovské řemeslo,“ uvedl John Elkann, výkonný předseda Ferrari.
Ferrari tak následuje trend dalších výrobců, kteří přehodnocují své elektromobilní cíle kvůli slabšímu zájmu zákazníků, pomalejšímu budování nabíjecí infrastruktury a silné čínské konkurenci. Například Volvo Cars loni oznámilo, že ruší plán prodávat výhradně elektromobily do roku 2030, a zdůvodnilo to potřebou „pragmatického a flexibilního“ přístupu.
Ferrari, které má nyní kolem 90 tisíc aktivních zákazníků (o 20 procent více než v roce 2022), plánuje v letech 2026–2030 uvádět v průměru čtyři nové modely ročně.
Analytici z JPMorgan po zveřejnění strategie vyjádřili, narozdíl od investorů, důvěru v plány automobilky. „Máme velkou důvěru v schopnost managementu naplnit dlouhodobé cíle, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku,“ uvedli s tím, že vedení Benedetta Vigny posiluje důraz na inovace a spolupráci. Připravované uvedení nového superauta by podle nich mohlo dále „nastartovat zisky“.