Američané zajali dva tankery vyhýbající se sankcím. Jeden doprovázela ruská ponorka
- Americké síly v severním Atlantiku zadržely ruský tanker Marinera (dříve Bella 1) po více než dvoutýdenním pronásledování.
- Operace vedená pobřežní stráží a armádou USA byla vykonána kvůli údajným porušením sankcí souvisejících s Venezuelou.
- Současně byl zadržen i druhý tanker Sophia v Karibiku; ruská strana označila čin za porušení námořního práva.
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X.
Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
EUCOM zadržení plavidla zdůvodnil porušením amerických sankcí. Operaci podle velitelství podnikly složky ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády. Americká pobřežní stráž, která plavidlo pronásledovala přes Atlantský oceán, v době míru spadá pod DHS.
Za 24 hodin před nynější americkou operací bylo nad plavidlem zaznamenáno několik průzkumných letů, napsal deník The Guardian. Podle listu se jednalo o letouny z amerických základen na Islandu a průzkumných letounů britského letectva, které dokáží odhalit přítomnost ponorek.
Dlouhé pronásledování
Americká pobřežní stráž se plavidlo pokusila neúspěšně zadržet už 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Loď, která do Venezuely mířila z Íránu, pokusu o zadržení unikla a začala před americkou pobřežní stráží prchat.
Ruská televize RT podle agentury Reuters před potvrzením zadržení tankeru informovala o snaze amerických ozbrojených sil nalodit se na tanker z helikoptéry a zveřejnila fotografii helikoptéry v blízkosti lodi. Zřejmě se jednalo o helikoptéru MH-6 Little Bird, kterou používají speciální americké síly, napsal The Guardian.
V průběhu americké akce se v blízkosti tankeru nacházela ruská vojenská plavidla, včetně ruské ponorky, sdělili Reuters američtí činitelé. Není zřejmé, jak blízko ruská plavidla byla, podle agentury však nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo ke střetu mezi americkými a ruskými vojenskými silami.
Plavidlo původně označené jako Bella 1 se podle deníku The New York Times (NYT) nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři.
Podle stanice BBC byla loď kolem 14:00 SEČ přibližně 200 kilometrů od jižního pobřeží Islandu. Majitelem je podle stanice společnost Louis Marine Shipholding Enterprises se sídlem v Turecku. Administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena firmu obvinila z vazeb na íránské revoluční gardy (IRGC).
Spojené státy se dnes rovněž zmocnily sankcionovaného tankeru Sophia, který se podílel na nelegální činnosti v Karibském moři, uvedlo na X velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. Americká pobřežní stráž podle velitelství plavidlo eskortuje do USA.
Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera už dříve upozornily, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila ruskou agresi proti Ukrajině.
USA před dnešním děním zajaly další dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle stanice CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela.