Koruna sílí a dolar ztrácí lesk. Jak moc se o to zasloužila lepší kondice české ekonomiky?
- Koruna se v poslední době obchoduje na páru s dolarem na nejsilnějších hodnotách od roku 2018.
- Pomáhá jí nejen zotavení české ekonomiky, ale také celosvětové oslabení americké měny.
- Dolar přestává plnit svou dlouholetou funkci globálního bezpečného přístavu.
Koruna loni posílila proti americkému platidlu o 18,3 procenta. Pokud však chceme tento vývoj správně analyzovat, musíme kurz koruny oproti dolaru rozdělit na dva páry: koruna–euro a euro–dolar. Jednotná evropská měna proti té americké za minulý rok posílila o více než 14 procent, zatímco koruna vůči euru zpevnila o čtyři procenta. Toto čtyřprocentní posílení reflektuje lepší kondici tuzemské ekonomiky.
Je tedy patrné, že se většina kurzového pohybu odehrála na páru euro–dolar. Celkově jde o jedno z největších překvapení roku 2025, jelikož jeho počátkem všichni očekávali nezadržitelný vzestup zelené bankovky. Jednotné evropské měně hrály do karet dva faktory.
Již první krůčky Donalda Trumpa v úřadu vyslaly jasný vzkaz: starý kontinent se musí v otázce obrany postavit na vlastní nohy. Investice do armády, ke kterým se zdejší vlády zavázaly, mají širší makroekonomický přesah a zvyšují růstový potenciál evropského HDP. Stejně tak pomohl odklon Německa od příliš zdrženlivé rozpočtové politiky. Nový kancléř Friedrich Merz rozvolnil takzvanou dluhovou brzdu, což taktéž zlepšuje vitalitu evropského hospodářství.
Poněkud nestandardní chování USA
Přehodnocení ekonomického potenciálu Evropy katapultovalo euro vzhůru. Byl tady ale i další důvod. Chaotické kroky šéfa Bílého domu – ať už cla, nebo pokusy zasahovat do nezávislosti americké centrální banky Fedu – vedly k nárůstu politického rizika v USA. Kvůli tomu již investoři nechtěli v tak velké míře držet dolarová aktiva. Chování americké vlády je totiž s ohledem na její dosavadní historii, mírně řečeno, poněkud nestandardní.
Platidlo Spojených států tak přestává plnit svou funkci bezpečného přístavu pro celý svět. Správci fondů dlouhodobě poptávali dolary právě v době, kdy trhy zachvátila finanční panika nebo geopolitické riziko – v takovém případě se logicky vyplatilo mít v portfoliu měnu ekonomicky i vojensky nejmocnějšího státu na planetě. Pokud je však s držbou dolarů spojeno narůstající politické riziko, investoři jej nechtějí vlastnit v takové míře. Jde to vidět i na událostech z posledních dní: v reakci na dění ve Venezuele by dolar standardně posiloval. Nic takového se ale neděje.
Co čekat od měnových trhů v tomto roce?
Investoři nyní sázejí na to, že americké bankovky budou proti euru i dále ztrácet půdu pod nohama. Euro by tak mělo posílit až na nejvyšší úrovně od roku 2021. Osobně však věřím, že jsou správci peněz příliš pesimističtí a dolaru se podaří alespoň udržet na současných hodnotách.
Přestože se hospodářská perspektiva Evropy zlepšila, HDP Spojených států roste stále rychleji. Ani letošek v tomto směru nebude výjimkou. Další eskalace politického rizika v USA je spíše omezená. Po nejnovějším dobrodružství ve Venezuele mnozí namítnou, že nás s Donaldem Trumpem rozhodně nečeká nuda ani v roce 2026. I tak americký prezident pravděpodobně upustil od některých krajně kontroverzních návrhů.
Vzhledem k tomu, že Američany čekají na podzim midterms, tedy doplňovací volby do Kongresu, dá se od Trumpa čekat určité uklidnění. Prezident taktéž prokázal pud sebezáchovy v momentech, kdy hrozí propady trhů nebo prudký nárůst výnosů vládních dluhopisů. Z tohoto důvodu si nemyslím, že hrozí jmenování takového šéfa Fedu, který by skokově snížil sazby bez ohledu na to, jak se vyvíjí inflace.
A jak se bude dařit koruně proti euru?
Česká ekonomika konečně roste poměrně svižným tempem. Nicméně celkem se daří i eurozóně. ČNB sice nebude snižovat sazby, a dokonce koketuje s jejich zvýšením. De facto totožnou pozici ale zastává i Evropská centrální banka. Z tohoto důvodu lze předpokládat pouze mírné posílení tuzemské měny – směrem k úrovni 24 korun za euro.
Na závěr je potřeba dodat, že málokterý trh je tak nevyzpytatelný jako ten měnový. Skeptik by mohl namítnout, že dělat v tomto směru jakékoliv předpovědi je prakticky zbytečné. Ostatně se stačí podívat na loňské výkonnosti měn. Minulý rok touto dobou by na takový vývoj sázel skutečně málokdo.