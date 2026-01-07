Návrat Trumpa do Davosu: Firmy mu za miliony dolarů postaví USA House z tamního kostela
- Americké firmy financují neformální centrum USA House v Davosu.
- Projekt má doprovodit návrat Donalda Trumpa na fórum.
- Podobné „domy“ jsou klíčovou součástí zákulisního byznysu Světového ekonomického fóra.
Několik předních amerických firem včetně Microsoftu nebo poradenské společnosti McKinsey je připraveno přispět až jedním milionem dolarů na podporu vzniku prestižního prostoru v Davosu. Projekt má během návštěvy prezidenta Donalda Trumpa fungovat jako neformální zázemí pro americké představitele na Světovém ekonomickém fóru (WEF), píše list Financial Times. WEF se letos bude konat mezi 19. a 23. lednem.
Místo s názvem USA House vzniká v malém kostele ve švýcarském horském středisku. Má sloužit jako platforma, kde se firemní sponzoři mohou symbolicky „přihlásit“ k americké delegaci a zároveň se zviditelnit mezi globálními politickými a byznysovými lídry, popisuje dále web BusinessToday. Podle organizátorů projekt firmám umožní prezentovat své značky vlivným účastníkům každoročního setkání.
Mezi potvrzené sponzory patří Microsoft, McKinsey a kryptoměnová společnost Ripple, zatímco JPMorgan Chase byl s nabídkou spolupráce osloven. Načasování je klíčové: Trump se chystá na své první osobní vystoupení v Davosu po šesti letech, což má přitáhnout zvýšenou pozornost diplomatů, manažerů i investorů.
Burning Man pro miliardáře
Za projektem USA House stojí Richard Stromback, bývalý profesionální hokejista a dnes investor, který je v Davosu známý pořádáním exkluzivních akcí. V minulosti uvedl, že chce vytvořit jakýsi „Burning Man pro miliardáře“ – označení, které mu v byznysových kruzích zůstalo.
Letošní akce se budou konat v anglikánském kostele z 80. let 19. století, jenž leží těsně za hlavním bezpečnostním perimetrem fóra. Prostor má být vyzdoben předměty připomínajícími 250 let od podpisu Deklarace nezávislosti Spojených států.
Podrobnosti programu zatím nejsou známé. Web USA House uvádí pouze obecná témata, jako je „mír skrze sílu“, „digitální aktiva a ekonomická odolnost“ či „iniciativy založené na víře“. Organizátoři upozorňují na přísná bezpečnostní opatření kvůli přítomnosti vysoce postavených amerických činitelů, zároveň ale zdůrazňují, že projekt je soukromý a oficiálně nereprezentuje vládu USA.
Co Trump zkritizuje tentokrát?
Trumpův návrat do Davosu přichází v době silného geopolitického napětí a debat o energetické politice. Trumpovo poslední vystoupení, tehdy online po nástupu do úřadu, se neslo ve znamení kritiky pařížské klimatické dohody a podpory těžby fosilních paliv. Bílý dům se k letošní iniciativě zatím nevyjádřil.
Ačkoliv se Světové ekonomické fórum v Davosu koná už od roku 1971, velká část skutečného networkingu se odehrává mimo oficiální program. V průběhu let si vlády i firmy zvykly vytvářet vlastní „domy“ v pronajatých hotelech, obchodech či komunitních prostorech. Podobná centra v minulosti provozovaly například Švýcarsko, Saúdská Arábie či Belgie.