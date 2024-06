Ještě dražší státní dluhy. Úroky mohou poskočit o miliardy, rozhodne tempo českého zdražování

Nevyzpytatelnost české inflace může připravit stát o dodatečné miliardy na úrocích z dluhů. Stalo by se tak v případě, kdyby se úrokové sazby v ekonomice kvůli riziku silnějšího zdražování zasekly dlouhodobě výše, než čekal trh. Mohlo by se tak prodražit financování státu, jehož náklady jsou závislé na očekávání investorů. I přes solidní květnová inflační data totiž experti prozatím sázejí na to, že ČNB si další uvolnění měnové politiky dobře rozmyslí. Banka ostatně už ve své květnové prognóze avizovala, že úrokové sazby budou výhledově podstatně výše, než doposud předpokládala.

Jen letos si stát potřebuje půjčit 469 miliard korun, a to na pokrytí splatných dluhopisů z minulosti a více než čtvrtbilionového deficitu. „Pokud by byly požadované výnosy u jednotlivých nově vydávaných státních dluhopisů o půl procentního bodu výše, než s jakými se počítalo, šlo by ročně na dluhovou službu o zhruba 2,3 miliardy korun více,“ vypočítává ekonom banky Creditas Petr Dufek.

V příštím roce pak bude stát na totéž potřebovat zajistit dokonce 485 miliard korun, v obdobném měřítku by mohly vzrůst náklady i další rok. „Rostoucím zadlužením českého státu rovněž roste takzvaná riziková prémie, a více zadlužený stát si tak půjčuje dráž než jinak stejný, ale méně zadlužený stát,“ připomíná rovněž ekonom společnosti DataRun Petr Bartoň.

Výnosy dluhopisů, tedy náklady státu na nově vydávaný dluh, přitom už v posledních měsících vzrostly. Zatímco si tak ještě v polovině března půjčoval český stát na deset let za roční úrok kolem 3,6 procenta, aktuálně je to kolem 4,3 procenta. „Pokud by současný výnos zůstal na této úrovni, mohly by být v příštím roce úrokové náklady korunových státních dluhopisů oproti situaci, kdy by byly financovány za letošní minimální výnos, vyšší o bezmála tři miliardy korun,“ uvádí ekonom Komerční banky Jaromír Gec. Růst dluhopisových výnosů má přitom kořeny v zámoří.