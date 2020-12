K vydařenému IPO Airbnb. Je trh vstupů na burzu „rozbitý“? | E15.cz

Před pondělním otevřením parketu na Nasdaqu je cena akcií Airbnb 139 dolarů za kus (upisovalo se za 68, odhady byly ještě nižší), Doordash na NYSE začne v pondělí s cenovkou 175 dolarů za jednu akcii (cena při IPO byla 102).

Logiku zájmu o Doordash a růst jeho akcií člověk ještě celkem chápe, co ale Airbnb? V lockdownovém roce, který drtí sdílené služby spojené s cestováním, takto vysoká valuace? Společnost investorům nabídla 51,5 milionu akcií. Tržní kapitalizace firmy se vyšplhala v jednu chvíli po spuštění obchodování i nad 100 miliard dolarů.

Proč Airbnb dává smysl

„Model Airbnb se osvědčil jako velmi dobře škálovatelný a ziskový. Společnost vydělává peníze účtováním provize hostům ve výši až 20 procent za pobyt a účtováním poplatku hostitelům až pět procent,“ popisuje základní princip fungování této firmy hlavní analytik společnosti CapitalPanda Jozo Perić.

Ve 2. čtvrtletí 2020 ale došlo k výraznému propadu, kdy výnosy Airbnb spadly z 1,2 miliardy dolarů na pouhých 334,8 milionu dolarů. Rychlé zlepšení ve 3. čtvrtletí 2020 přineslo velký návrat výnosů. Jsou sice nižší než ve 3. čtvrtletí 2019, ale oproti předcházejícímu čtvrtletí se čtyřnásobně zvýšily na 1,34 miliardy dolarů.

V odvětví sdílení ubytování ovšem působí mnoho konkurentů. Pustily se do něj i online cestovní kanceláře jako Booking, Expedia či Trivago. Opačným směrem - Airbnb neměla v plánu konkurovat hotelům, ale nakonec se do nich přímo přesunula a do své nabídky je zařadila. Spekuluje se, že by v budoucnu začala i s prodejem letenek. Podle posledních dat analytiků ze společnosti Second Measure měla společnost Airbnb přibližně pětinu společného trhu sdílení ubytování v soukromí a hotelového ubytování v USA.

Lovebrands

Airbnb, kterou založila trojice Brian Chesky, Joe Gebbia a Nathan Blecharczyk v roce 2008, posloužila ovšem při nynějším IPO řadě analytiků jako exemplární případ pro úvahu nad tím, že sice její model fungování dává smysl - dost možná přečká i stávající covidovou krizi - určitě ale nemá zdravý fundament pro tak vysoké ocenění na burze.

„Nechci říct, že celý trh je nemocný, ale procesy, kterými se realizují takto vysoká ocenění, jsou rozhodně chorobné,“ uvedl například analytik CNBC Jim Cramer. Stalo se to podle něj i v roce 1999, kdy investiční poradci, kteří připravovali emise akcií v takzvané dot-com bublině, podcenili zájem retailových investorů. Nyní jako tehdy především z řad mladých lidí, dnes takzvaných mileniálů. Podobný trend táhne podle mnoha expertů akcie Tesly a dalších značek se silným a úspěšným marketingem.