ChatGPT bude mít erotický režim. Cenzura už není potřeba, řekl Altman a vyhlíží nové peníze
Společnost OpenAI plánuje ještě letos spustit novou verzi jazykového modelu ChatGPT, která zpřístupní erotický obsah pro ověřené dospělé uživatele. Generální ředitel firmy Sam Altman oznámil, že funkce bude dostupná od prosince a že změna vychází z nové interní zásady „zacházet s dospělými uživateli jako s dospělými“. Uživatelé, kteří projdou ověřením věku, tak budou moci komunikovat s ChatGPT v otevřenější, osobnější a podle Altmanových slov i lidštější podobě. Píše o tom CNBC.
Podle vedení OpenAI představuje tento krok posun od dosavadního přístupu, který byl výrazně restriktivní kvůli ochraně duševního zdraví uživatelů. Altman připustil, že dřívější verze ChatGPT byly v některých ohledech až příliš omezené a působily neautenticky, což mohlo snižovat uživatelský zážitek. Nové technologie prý nyní umožňují nastavit systém tak, aby byl schopen rozpoznat rizikové situace a zároveň poskytovat dospělým uživatelům větší volnost.
Součástí chystané aktualizace bude také možnost upravovat osobnost ChatGPT — například jeho tón, styl vyjadřování nebo míru „přítulnosti“. Tyto funkce mají být spuštěny v následujících týdnech po hlavní aktualizaci.
Příležitost k dalšímu růstu
Z byznysového hlediska může uvolnění pravidel kolem dospělého obsahu představovat významnou příležitost k dalšímu růstu. Erotický obsah je dlouhodobě jedním z nejvýnosnějších segmentů digitální ekonomiky a OpenAI by mohla přilákat část uživatelů ochotných platit za prémiový přístup či za méně filtrovaný zážitek. Tento krok přichází v době, kdy konkurence mezi poskytovateli jazykových modelů prudce roste a kdy firmy hledají nové cesty, jak zvýšit hodnotu svých produktů.
Zároveň však OpenAI čelí rizikům. Rozšíření ChatGPT o erotické prvky může vyvolat pozornost regulátorů, zejména v zemích s přísnými zákony o obsahu pro dospělé. Firma bude muset pečlivě dohlížet na ověřování věku a zabránit přístupu nezletilých uživatelů, aby předešla případným právním postihům i reputačním škodám. Altman zdůraznil, že cílem změn není maximalizace používání služby, ale větší personalizace a svoboda pro uživatele, kteří si chtějí přizpůsobit interakci s AI.
OpenAI tak reaguje i na rostoucí tlak konkurence. Někteří rivalové, například společnost xAI Elona Muska, už experimentují s podobnými funkcemi a nabízejí „flirtující“ či stylizované AI asistenty. Otevření ChatGPT směrem k regulovanému dospělému obsahu může být pokusem nabídnout obdobný zážitek v rámci důvěryhodnější a bezpečnější platformy.
Rozhodnutí umožnit erotický režim představuje pro OpenAI výrazný strategický posun. Může se stát novým zdrojem příjmů a konkurenční výhodou, ale také potenciálním reputačním rizikem. Úspěch bude záviset na tom, zda se společnosti podaří udržet rovnováhu mezi komerčními ambicemi, bezpečností a odpovědným přístupem k obsahu, který zůstává jedním z nejcitlivějších témat v technologickém byznysu.