Trumpova celní hrozba zasáhla trhy těsně před napjatě očekávanou výsledkovou sezónou
Trhy v pátek vyděsil Trumpův příspěvek na sociální síti TruthSocial, kde pohrozil zavedením stoprocentních cel na čínské dovozy a nových vývozních kontrol na klíčový software vyrobený v USA, a to prý v reakci na čínské omezení vývozu vzácných zemin. Následně americké akcie zaznamenaly největší jednodenní pokles od dubnových propadů souvisejících s Trumpovým „Dnem osvobození“, kdy představil původní cla. Nejznámější americký index S&P 500 poklesl v pátek o 2,7 procenta, technologický Nasdaq pak ještě o necelé procento více. Ještě významnější propady zaznamenaly kryptoměny. Jejich trh zažil rekordní likvidace, Bitcoin poklesl asi o desetinu a Ethereum asi o 15 procent.
Čína prohlášení Trumpa odmítla a zároveň upřesnila, že nejde o zákaz exportu a že žádosti, které splní požadavky, budou schváleny. Uklidnění na trh přinesl až nedělní příspěvek Trumpa, ve kterém napsal: „Nebojte se o Čínu, vše bude v pořádku… prezident Xi měl jen špatnou chvilku… USA chtějí Číně pomoci, ne jí ublížit.“
Zdá se tedy, že velmi záhy nastalo to, čemu trh začal posměšně říkat TACO, tedy v českém přeneseném překladu „Trump vždycky vycouvá“. V návaznosti na to rostly jak kryptoměny, tak indexové futures. Pokud nedojde k vyostření situace, má se americký prezident se svým čínským protějškem osobně sejít koncem října.
V tomto stavu zvýšené nejistoty začíná hlavní část výsledkové sezóny, kterou již tradičně odstartují velké americké banky. Kromě nich v tomto týdnu budou reportovat výsledky také ASML, TSM, J&J nebo Interactive Brokers. Konsenzus očekává růst zisků v indexu S&P 500 meziročně asi o osm procent, v případě tržeb se očekává meziroční posílení přes šest procent.
Jak už je v posledních letech obvyklé, růst by měl být tažen sektorem informačních technologií, u kterého se očekává meziroční růst zisků o více než pětinu a růst tržeb asi o sedminu, přičemž zvláštní pozornost bude opět upřena na firmy navázané na AI. Vzhledem k tomu, že je S&P 500 s hodnotou dopředného ukazatele P/E přes 22 o více než pětinu nad svým desetiletým průměrem, se dá očekávat, že investoři budou jakékoliv zaostání ve výsledcích tvrdě trestat.