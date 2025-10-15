Skoro miliarda v trapu. Stovky byznysmenů utopily úspory v padlém fondu, měl vynášet víc než Buffett
V Česku v tichosti skončila investiční firma, jejíž činnost ještě několik příštích let nedá mnoha rodinám, které kdysi věřily ve vysoké zhodnocení svých úspor, spát. Nechala po sobě stovky rozhořčených věřitelů a vysoké stamiliony nesplatitelných dluhů. Ti, kteří samozvaným správcům a pohádkářům v jedné osobě svěřili své vklady, často šlo o desítky milionů korun, dnes doufají alespoň v částečné odškodnění.
Měla to být investice jeho života – se zaručeným výnosem, jakého za svůj aktivní život nedosahoval ani legendární investor Warren Buffett. Měla to být cesta, jak nadosmrti porazit inflaci a zajistit si pohodové stáří. Proto vzal pan Milan svých dvacet milionů korun a dal je do správy dvojici traderů s výrazem investorských nadšenců, kteří mu rok co rok přislíbili platit přinejmenším šestnáct procent výnosu. Pod sebou měli mít investiční fond a nechybělo ani logo České národní banky. Milan už své peníze ale nikdy neviděl. Jedinou útěchou pro něj může být, že nebyl zdaleka sám.
„Společnost má aktuálně celkem 175 známých a do likvidace přihlášených věřitelů. Celkové závazky jsou přihlášeny nebo zjištěny ve výši převyšující 843 milionů korun. Po lhůtě splatnosti delší než 30 dní jsou všechny tyto závazky. Společnost není reálně schopna tyto závazky splácet,“ uvedl letos na konci září likvidátor Jindřich Večeře v insolvenčním návrhu společnosti Lat Investment.
Do likvidace vstoupila firma s aktuálně čtyřmilionovým majetkem, vlastněná podnikateli Lukášem Adámkem a Milanem Kusým, už dříve letos na jaře. Lat Investment fungoval po léta jako takzvaný „patnáctkový“ fond, tedy alternativní investiční fond podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech – nikým, včetně ČNB, neregulovaná entita nepodléhající prakticky žádným pravidlům. Zároveň šlo o formu samozvané správy peněz, která se v Česku v posledních letech plně domestikovala a stala se oblíbenou platformou šedé investorské zóny.
