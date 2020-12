Kam v turbulentní době investovat milion? (poradna E15 Premium) | E15.cz

Boj s pandemií koronaviru obrátil zavedené pořádky. Ceny nemovitostí nepřestávají růst ani během hlubokého propadu ekonomiky, na rekordech jsou akciové indexy či kurz bitcoinu. Centrální banky zároveň nepřestávají s kvantitativním uvolňováním. Pokud by měl člověk za současné situace milion korun, do čeho by jej nejlépe investoval? V poradně E15 Premium odpovídá hlavní ekonom banky Creditas Dominik Stroukal.