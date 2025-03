Tenhle rok zatím vyhrávají na celé čáře ti z burziánů, kteří na počátku roku patřili mezi stoupence alternativních investic. Kdo by se nadál toho, že už tak drahé zbrojařské akcie se stanou jednou z dominantních výnosových story prvního pololetí. Nebo kdo by snad hledal štěstí na burzách střední Evropy, které jsou sice tradičně levné, takové jsou nicméně proto, protože se o ně kupci léta vůbec nezajímali. Konečně čínské, nebo nedejbože dokonce třeba řecké akcie pak možná mohly být společným tématem kritiky či sarkastických komentářů, nikoli však bezpečnou adresou pro transfer úspor.

Poskládat na počátku roku portfolio bez amerického indexu S&P 500 mohlo vypadat zcela bláhově a bez citu pro burzovní realitu. Právě v polovině března by nicméně po zhruba desetiprocentním pádu Wall Street působilo jako vizionářsky prozíravý krok. A to především kvůli takřka bezprecedentnímu geopolitickému chaosu. Ekonomická a potažmo bezpečnostní odluka Ameriky s Evropou dokázala zažehnout výnosové jiskry na nečekaných místech a investoři, byť lehce konzervativnějšího střihu investující prostřednictvím veřejně obchodovatelných fondů ETF, se v někdejších temných koutech světových parketů letos stihli napakovat desítkami procent.

Co tedy vydělává, když má Wall Street zrovna špatné období? Jaké trhy a sektory jsou imunní vůči nevypočitatelnému faktoru Trump? Kde bylo mnohdy relativně levno, ale investoři to ve jménu neprůstřelné Wall Street okázale ignorovali? Vybral jsem desítku veřejně obchodovaných fondů ETF napříč sektory a regiony, které se letos mohou pyšnit tím, že vrací investorům dvacet a více procent, a které se zároveň tak či onak nedablují. A zároveň možná poněkud více pootevírají dveře do světa možného. Protože nejen Wall Street živ je investor a smysl mohou dávat i jiná řešení.