Když káže Reddit. Jak moc promlouvají miliony jeho uživatelů do vývoje cen akcií firem? | E15.cz

Členové skupiny WallStreetBets, čítající zhruba 2,2 milionu uživatelů - se podle zdrojů rozhodli, že vynutí tržní vzestup vytvořením nabídky tam, kde předtím prakticky nebyla. A tak vsadili na GameSpot. Výsledkem je růst akcií společnosti o 822 procent od začátku roku 2020.

„Jde v podstatě o digitální koordinovaný útok,“ uvádí k situaci Howard Lindzon z kapitálové společnosti Social Leverage. „Oni si jen užívají zábavu a způsobují problémy hedgeovým fondům. Vlastně jen hrají jakousi hru,“ doplnil Lindzon.

Jak se jinak daří GameSpotu?

I přesto, že GameSpot musí na trhu bojovat s takovými jmény, jako je Amazon, Walmart či Best Buy, tak jeho akcie na newyorské burze NYSE posilují v poslední době zdaleka nejvíc.

Maloobchodní řetězec s videohrami a spotřební elektronikou působí na trhu od roku 1984. Loňský rok pro GameSpot, stejně jako pro mnoho dalších společností, znamenal kvůli pandemii koronaviru pořádné problémy. Hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček ve svém komentáři na webu kurzy.cz uvádí, že řetězec musel v roce 2020 uzavřít téměř 500 svých poboček. Teď se zdá, že díky Redditu chytil GameSpot druhý dech. A nemusel by být jediným podobně uměle drženým titulem.

Další terč BlackBerry?

Komunita se nyní podle všeho zaměřila i na technologickou společnost BlackBerry. Její akcie se zatím podařilo vyhnat na zhruba dvojnásobnou hodnotu. Při posledním zakončení obchodování dosahovala cena za jednu akcii BlackBerry téměř 19 dolarů. Na začátku roku se pohybovala někde okolo sedmi dolarů.

A zase Elon

To co zvládli více než dva miliony uživatelů na Redditu, zvládl i jeden další člověk. Jeden. A kdo jiný by to mohl být, než Elon Musk. Ten totiž drží v rukou mocnou zbraň - a sice svůj účet na Twitteru. I díky jeho tweetu o GameSpotu poskočily akcie společnosti opět o něco výše.