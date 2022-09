Komárkův Allwyn má po hlasování volnou cestu na newyorskou burzu | E15.cz

Společnost Allwyn, která patří do skupiny KKCG Karla Komárka, míří na newyorskou burzu.

Pro spojení CRHC se společností Allwyn bylo 99,2 procenta akcionářů z těch, kteří se hlasování zúčastnili. S akciemi společnosti Allwyn Entertainment se bude po dokončení fúze obchodovat na newyorské burze pod zkratkou ALWN. I po sloučení bude KKCG vlastnit přes 80 procent akcií firmy Allwyn.

„Oceňujeme, že akcionáři CRHC podpořili návrh na spojení s Allwynem,“ uvedla v tiskové zprávě společnost CRHC.

Mezi akcionáře CRHC, a tedy budoucí akcionáře Allwynu patří i česká finanční skupina PPF. Ta se navíc minulý týden zavázala, že v případě potřeby nakoupí až 26 milionů akcií společnosti Allwyn. PPF by tak mohla vlastnit až pět procent Allwynu.

Zalistování akcií na New York Stock Exchange oznámila společnost Allwyn již v lednu. Zvolila k tomu spojení s CRHC, což je takzvaná special purpose acquisition company. Jedná se o společnost založenou pouze za účelem akvizice, bez vlastního předmětu podnikání. Pro Allwyn a další firmy jde o alternativní způsob vstupu na burzu k obvyklejší veřejné primární nabídce akcií (IPO).

Fúze měla být původně dokončena ve druhém letošním čtvrtletí, ale zdržela se kvůli přezkumu dokumentů ze strany federální Komise pro cenné papíry. Za zmínku stojí, že CRHC založil Gary Cohn, bývalý prezident banky Goldman Sachs a jeden čas hlavní ekonomický poradce Bílého domu za vlády Donalda Trumpa. Druhým takzvaným sponzorem SPAC je investor Clifton S. Robbins. S akciemi CRHC se na newyorské burze obchoduje od podzimu 2020.

Společnost Allwyn zastřešuje aktivity KKCG v oblasti loterií, sázek a digitálních her. Kromě Česka působí v Rakouskou, Itálii, Řecku a na Kypru. Letos firma zvítězila v tendru na provozování britské Národní loterie, která patří k největším na světě. Tu začne provozovat od 1. února 2024 poté, co dojde k převodu od stávajícího provozovatele, společnosti Camelot. Licenci uděluje britská Komise pro hazardní hry na deset let. Společnost drží mimo jiné také téměř poloviční podíl v řecké sázkovce OPAP.

Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhaduje hodnotu jeho majetku na sedm miliard dolarů (přibližně 173 miliard korun). Jeho skupina KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a na reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 33 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.