Konec burzovního zázraku jménem ČEZ? Nejen šéf Beneš se před volbami zbavoval akcií
Jsou akcie ČEZ i přes sázky na zestátnění už poblíž svého cenového stropu? Investor, a to i ten potenciální, o tom pochopitelně může jen spekulovat a orientovat se podle jemných signálů. Třeba když generální ředitel ČEZ prodá akcie své firmy. Historicky šlo totiž mnohdy o milníky v cenách akcie.
Hned trio vysokých manažerů polostátní energetiky vyrazilo v posledních dnech na trh s akciemi ČEZ. Dva z nich, včetně šéfa firmy Daniela Beneše, tak učinili těsně před volbami do sněmovny. Zbavili se tak části svých akcií získaných v minulosti v rámci opčního programu. Manažeři se rozhodli prodat své akcie v okamžiku, kdy je energetický titul nejdražší za posledních sedmnáct let a trh si po téměř padesátiprocentním růstu akcie za poslední rok klade otázku: co bude dál?
„Manažeři využili časové okno bez kurzotvorných informací, kdy lze s akciemi obchodovat. Množství takových vhodných dnů je během roku omezeno,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle expertů jde o doběh starého opčního programu, kdy vysoko postavení členové vedení ČEZ mohli získat akcie své firmy za zvýhodněnou cenu.
„Manažeři asi jenom chtějí utratit peníze za spotřebu,“ soudí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak s tím, že nemusí jít o signál mínění manažerů, že končí růstová etapa akcií ČEZ. „Nadále platí, že budoucí odměny jsou navázané na výkonnost akcií společnosti, takže pro klíčové osoby je finančně velmi výhodné, pokud se bude společnosti nadále dařit,“ říká Tomčiak.
