Konec japonského extremismu. Akcie mohou růst i po úrokové výhybce, vzkazuje insider

Japonsko v tichosti uzavřelo nejdelší etapu makroekonomického extremismu v dějinách světové ekonomie. A totiž sedmnáctiletou etapu záporných úrokových sazeb. To mimo jiné znamenalo, že vláda v Tokiu si od velké finanční krize po roce 2007 mohla oproti jiným zemím nejen prakticky bezúročně půjčovat, ale dokonce na svých půjčkách vydělávat. Investoři do japonských státních dluhopisů totiž po mnoho let paradoxně platili za to, aby mohli tokijské vládě půjčovat. A to běžně i částky kolem půlprocenta ročně. Bezprecedentní éře je ale konec a Japonsko vstupuje do nového období. Zejména akcioví investoři, v posledních letech doslova hladoví po japonských akciích, přitom s obavami vyhlížejí, jak se země s novou ekonomickou realitou dokáže poprat.