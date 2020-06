Křetínský a Tkáč prodali většinu akcií řetězce Macy’s | E15.cz

Vesa Equity Investment podle svého oznámení aktuálně drží 0,7 procenta akcií Macy’s. V květnu společnost v burzovním hlášení uvedla, že drží pět procent akcií podniku. Akcie obchodního řetězce od té doby posílily o 65 procent. Pokud by Vesa prodej realizovala v úterý a akcie držela ode dne, kdy jejich nákup oznámila burze, vydělala by na investici kolem 36 milionů dolarů, vypočítal Bloomberg. To by v přepočtu odpovídalo částce 850 milionů korun.

Exit Křetínského a Tkáče přichází ve chvíli, kdy Macy’s po několika týdnech začíná opět otevírat své prodejny.

Vesa nakoupila akcie Macy's na volném trhu, nakrátko se stala čtvrtým největším akcionářem společnosti. Investici Vesa učinila poté, co Macy's zaznamenala na burze hluboký propad. Z něho se sice akcie už částečně vzpamatovaly, stále ale zůstávají 48 procent pod hodnotou ze začátku roku.

Macy's, která byla založena v roce 1858 v New Yorku, patří dnes k největším retailovým řetězcům ve Spojených státech. Její roční tržby se blíží 25 miliardám dolarů, firma zaměstnává asi 130 tisíc lidí. Skupina aktuálně provozuje okolo 900 prodejen, z toho kolem 500 obchodních domů pod značkou Macy's a další obchodní místa pod značkami Bloomingdale’s a Bluemercury.

Křetínský a Tkáč v poslední době učinili několik dalších zahraničních investic. Získali šest procent akcií řetězce zaměřujícího se na prodej módní obuvi Foot Locker, oznámili také nákup více než pěti procent akcií britské pošty Royal Mail.

Další nové projekty

Mezinárodní expanze v podání Křetínského s Tkáčem je ovšem ještě mnohem širší. V nedávné době získali nákupem akcií vliv například na německý retailový řetězec Metro, francouzskou síť supermarketů Casino či francouzská média včetně známého deníku Le Monde.

Ve Francii také nyní vstoupili do nového projektu BSmartTV. Jde o na byznys zaměřenou televizi. Podle francouzských médií poskytne jimi ovládáná společnost CMI France investici na rozjezd stanice ve výši pěti milionů eur.

V Německu pak podle tamních médií měli Křetínský s Tkáčem v minulých dnech navýšit svůj podíl v televizní skupině Pro Sieben Sat 1 na 12 procent.