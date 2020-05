Američané se majetkově vrací do německé ProSiebenSat. Koupili v ní pětiprocentní podíl | E15.cz

Minulý měsíc Křetínský odmítl spekulace, že chce firmu ProSiebenSat.1 Media ovládnout ve spolupráci s italskou mediální skupinou Mediaset. Ta v německém podniku vlastní podíl kolem 24 procent, napsala agentura Reuters.

Skupina KKR a společnost Permira v roce 2006 firmu ProSiebenSat.1 Media koupily, o osm let později ji však opět prodaly. „Rozhodli jsme se do ní znovu investovat na základě svého přesvědčení, že finanční trhy tento podnik v současnosti podhodnocují,“ uvedl mluvčí KKR. „Považujeme to za finanční investici,“ dodal.

ProSiebenSat.1 Media se nyní potýká s konkurencí ze strany streamovacích služeb, jako je například Netflix. „Považujeme za pozitivní signál, že kromě Mediasetu a CMI považují ProSieben za atraktivní investici i další, a to dokonce v období krize,“ uvedla německá firma v reakci na převzetí podílu skupinou KKR.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.