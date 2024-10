Položme si zapeklitou otázku. Proč vypadá současný svět, jak vypadá? Jednou z prozaických příčin je jednoduše fakt, že lidský život je nestejně dlouhý a závislý na timingu závažnějších chorob. Co by se stalo, kdyby byly ve své době známy převratné léky schopné změnit relativní délku dožití a umožnit tak jedněm dotáhnout jejich životní plány? Nebo kdyby naopak některé léky neexistovaly a svíčka života druhých by vyhořela předčasně?