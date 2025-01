Letošní utrum pro Prahu. České akcie řekly své už loni, desítky procent má vydělat okrajový titul

Tuzemskou akciovou burzu čeká letos hubenější rok. I přesto by měl být růstový, domácí index PX by měl jednociferně posílit. Shodují se na tom experti oslovení e15. Loňský rok přitom pro pražskou burzu znamenal bezmála čtvrtinový skok, investoři tak na domácím trhu inkasovali obdobný výnos jako na Wall Street. I když má Praha letos zvolnit, přesto může zažít milník. Totiž překonat své historické maximum z dávných dob předcházejících finanční krizi v roce 2008.

„Celkové zhodnocení indexu PX, včetně dividend, by se v letošním roce mohlo pohybovat okolo sedmi procent,“ soudí portfolio manažer Conseq Investment Management Martin Pavlík. Pražská burza přitom zažila svou vrcholnou kondici v roce 2007, tedy krátce předtím, než se svět včetně Česka na léta ponořil do finanční a posléze i ekonomické krize. Index PX tehdy vystoupal na 1900 bodů. „U českého akciového trhu očekáváme mírné zhodnocení na úrovni pěti až deseti procent,“ dodává ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Prahu mají letos posunout dál zejména bankovní akcie. Ačkoli klesající úrokové sazby v Česku představují nesnáz pro bankovní marže, proti poklesu byznysu bude působit rostoucí poptávka po půjčkách. „Všeobecně je pro banky lepší stabilní úrokové prostředí nižších sazeb, které netlumí poptávku po úvěrech, ale umožňuje generování slušných úrokových marží,“ zdůrazňuje portfolio manažer Erste Asset Management Radim Kramule.

Solidní východisko má prý i zbrojařský Colt či akcie pojišťovny VIG, zmatek naopak vládne nad prognózami pro ČEZ. „Zatímco u VIG se čeká růst zisků asi o šest procent, ziskovost ČEZ by měla letos klesnout o jedenáct procent, nicméně v roce 2026, po skončení windfall, by zisk měl zase takřka o třetinu narůst,“ dodává Kramule.

Konečně Colt by měl těžit z nových vládních zakázek především na ruční zbraně a munici. „Jako velmi dobrý krok hodnotím loňskou akvizici Sellier & Bellot, který rozšířil portfolio Colt CZ a zároveň podpořil ziskovost celé skupiny. Plusem akcií Colt je i přijatelné současné ocenění," dodává analytik J&T banky Pavel Ryska.

Částečně to potvrzují i nejnovější investiční doporučení světových analytických dílen na adresu pražských titulů. Jako potenciálně nejrůstovější titul přitom vychází tak trochu paradoxně akcie developerského CTP, která z hlediska obchodní aktivity patří v Praze spíše k marginálním titulům.

Například prosincové doporučení analytiků americké Goldman Sachs počítá s tím, že akcie bude v závěru letošního roku stát přes 520 korun. To by vzhledem k současné tržní ceně znamenalo zhruba čtyřicetiprocentní růstový potenciál. Dokonce ještě více vidí experti z německého domu Bernstein, a to 550 korun, tedy růstový potenciál na prahu padesáti procent.