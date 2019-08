Levné eurobondy lákají. Oblíbily si je i africké a asijské země | E15.cz

„Existence záporných sazeb v eurech je pro mnohé věřitele z řad států motivací vydat dluh když ne rovnou za zápornou sazbu, tak alespoň velmi blízkou nule,“ uvádí analytik J&T Banky Petr Sklenář. V některých případech je teprve tvrdá měna vstupenkou do investorských portfolií. „Leckteří institucionální hráči, kteří by na domácí měny některých emitentů neslyšeli, eurobondy akceptují,“ dodává analytik České spořitelny Jan Polanský.

Počátkem července si tak například přišla pro částku přes tři miliardy eur Saúdská Arábie, Rijád za půjčená eura zaplatí podle dat Thomson Reuters necelé procento úroku ročně. Obdobná lednová půjčka v dolarech přitom Saúdy vyšla na úrocích více než čtyřikrát dráže. Pro dvě miliardy eur si ale do Evropy letos přišel i Egypt a ušetřil tak dvě třetiny úrokových nákladů, ve společné měně si úspěšně půjčily i Filipíny.

V polovině července ale rozprodalo investorům už třetí letošní emisi eurobondů za takřka 160 milionů eur i Česko. Investoři přitom české vládě ještě zaplatili, a to roční úrok 0,36 procenta. Za srovnatelnou půjčku v korunách by naopak Česko muselo platit roční úrok 1,3 procenta.

„Nízkoúrokové prostředí láká do eurozóny i frontier markets,“ uvádí v analýze expert Société Générale Cecile Camilli. Už v červnu tak ohlásilo záměr půjčit si půl miliardy eur africké Togo. Země přitom teprve letos v létě získala od agentury Standard & Poor’s úvěrový rating na rizikovém stupni B. Stejný případ je i západoafrický Benin, pro něhož by stomilionová emise eurobondů byla premiérovým vstupem na dluhopisové trhy eurozóny. Podle Dealogicu tvoří letos eurobondy pětinu všech dluhopisů vydaných vládami rozvíjejících se zemí, ještě v roce 2011 to byla jen desetina.