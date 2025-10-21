Trezor významně vylepšil své kryptopeněženky, došlo i na český čip
Výrobci české hardwarové kryptopeněženky Trezor představili novou generaci svého zařízení, které bylo kdysi jediné svého druhu na světě. I nyní v holdingu SatoshiLabs dávají najevo, že se jim podařil průlomový počin.
Trezory nové generace s označením Safe 7 přinášejí několik prvenství. Tím nejdůležitějším je využití transparentního bezpečnostního čipu Tropic01, který navrhla společnost Tropic Square, dcera SatoshiLabs. Tropic01 je v rámci oboru ojedinělý transparentností svého designu: je tak prakticky nemožné, aby mohl obsahovat pomyslná tajná zadní vrátka.
Právě na nejvyšší možné míře transparentnosti staví Trezor svou výhodu v porovnání s ostatními hardwarovými kryptopeněženkami včetně světové jedničky s názvem Ledger. „Bezpečnostní čip je první zařízení, které se zapne, když se počítač, mobil nebo jiný přístroj nastartuje,“ zjednodušeně vysvětlil už dříve pro e15 spoluzakladatel SatoshiLabs Pavol Rusnák obecné fungování čipu, který „hlídá“, zda je aktuálně nainstalovaný operační systém autentický a neobsahuje například nějaká tajná zadní vrátka.
Tomáš Sušánka, technologický ředitel Trezoru, navíc zdůraznil, že nový model Safe 7 už je odolný i proti hrozbám ze strany kvantových počítačů. Jejich rostoucí výpočetní výkon může do budoucna prolomit dokonce i šifrování bitcoinových transakcí nebo algoritmy, které používají ke svému zabezpečení hardwarové peněženky. Trezor chce podle Sušánky podpořit debaty o tom, jak by se měl bitcoin jako projekt na toto riziko připravit – přestože ani podle některých odborníků nepředstavuje bezprostřední nebezpečí.
Trezor bez drátu
V Trezoru si ale uvědomují, že jen technická stránka nemusí žádné spotřební elektronice zaručit prodejní úspěch. Uživatelskou přívětivost nových hardwarových peněženek na bitcoin a spol. má zvýšit využívání bezdrátových technologií Bluetooth a NFC, jejichž pomocí bude možné poprvé plnohodnotně spárovat zařízení s aplikací v chytrém telefonu nebo počítači bez nutnosti hledat propojovací kabel.
Znamená to také možnost používat Trezor Safe 7, který má firma začít posílat zákazníkům zhruba za měsíc, pro podepisování a odesílání kryptoměnových transakcí i s telefonem od Applu. Dosavadní verze hardwarové peněženky si s iPhony nerozuměly, jak shrnula Lupa.cz. Kdo ale nedůvěřuje bezdrátovým protokolům, kvůli nimž nový Trezor s pořizovací cenou 249 eur ztěžkne o vestavěnou lithium-fosfátovou baterii, má možnost používat i novou verzi kryptopeněženek postaru.
The @Trezor Safe 7 features the first ever auditable open source secure element thanks to @tropicsquare. pic.twitter.com/BStreRZA0d— Jameson Lopp (@lopp) October 21, 2025
„Máme ten náš hardware, jenže jej musíme dostat ze škatulky technologie pro geeky do segmentu běžné spotřební elektroniky. Čili mezi krásná, designově udělaná zařízení, která jsou sexy, dobře a intuitivně se používají. Všechna naše rozhodnutí se kolem toho točí,“ prohlásil v dřívějším rozhovoru pro e15 šéf Trezoru Matěj Žák.
Načasování jako výhra v loterii?
Později se nechal slyšet, že pokud by vrchol aktuálního kryptoměnového cyklu přišel ke konci letošního roku, byla by to pro jeho firmu výhra v loterii. Růst ceny bitcoinu i dalších virtuálních mincí na nové rekordy obvykle provází zvýšený zájem o kryptopeněženky.
Tržby z prodeje zařízení značky Trezor v dosud rekordním roce 2021 překonaly miliardu korun, čistý zisk dosáhl 600 milionů. Pražská firma dosáhla těchto čísel v souvislosti s prudkým růstem ceny bitcoinu z třiceti tisíc dolarů až na tehdy rekordních 69 tisíc během jedenácti měsíců. Letošní zhodnocení největší kryptoměny je na její poměry relativně umírněné: od ledna posílila vůči dolaru o zhruba dvacet procent.
Bitcoin a kryptoměny: Vše, co byste měli vědět
Svět kryptoměn může být pro některé méně zkušené investory komplikovaný. Následující články na e15.cz jsou určeny převážně novým zájemcům o investování do kryptoměn. Najdete v nich konkrétní postupy, rady a informace týkající se i těch nejzákladnějších aspektů investování.
- Co jsou kryptoměny a jak fungují
- Bitcoin: Vše o nejslavnější kryptoměně
- Slovník pojmů ze světa kryptoměn
- Kurzy kryptoměn
- Jak koupit kryptoměnu?
- Daně a kryptoměny
- Návod: Jak investovat 100 tisíc korun do bitcoinu?
- Bitcoin halving 2024: Co je to půlení a kdy k němu dochází
- Ethereum: Vše o kryptoměně
- Peněženky na kryptoměnu
- Coinbase vs Binance
- Těžba kryptoměn