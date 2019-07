Dluhopisů se záporným výnosem je nejvíc v historii | E15.cz

Své peníze na úrocích ale utápějí i v řadě jiných vyspělých evropských ekonomik. Podle expertů celá škála odvětví ekonomiky počínaje bankovnictvím a pojišťovnictvím konče hraje byznysově o všechno.

Obdobná situace nastala v roce 2016, tehdy ale svět obratem zrychlil svůj hospodářský růst, a proto paradoxní situace na finančních trzích hrozila menší části trhu než dnes. Tentokrát se ale brzká konjunktura nečeká. „Vypadá to, že jsme naopak na vrcholu sazeb, které čeká ještě spíše další snižování. Navíc oproti roku 2016 přibyla některá celosvětová rizika jako obchodní války, která vedou investory k útěku z rizikových aktiv do státních dluhopisů. To dále vyhání výše jejich cenu a snižuje výnos,“ zdůrazňuje ekonom J&T Banky Pavel Ryska.

Až jedno procento úroku ročně jsou ochotni platit investoři do státních dluhopisů švýcarské vlády. To zároveň znamená od roku 2016 největší investorskou oběť na inkasovaných úrocích z investice. „Výnosy se mohou dostat ještě pod minima roku 2016,“ dodává Ryska. Kolem osmi až devíti desetin procenta ročního úroku platí i kupci státních dluhopisů vlád Německa či Belgie a Nizozemska.

„V nejbližších týdnech bude záležet především na Donaldu Trumpovi a příštím britském premiérovi. Výnosy půjdou ještě níže, pokud by se rizika kolem brexitu a obchodních válek dále zvýšila,“ říká analytik České spořitelny Jiří Polanský.

Byznys slábne kvůli klesajícím sazbám primárně bankám. „Nízké výnosy jsou problémem také pro pojišťovny či fondy, které potřebují dlouhodobě ukládat prostředky, ale hůře nacházejí slušný výnos s přijatelným rizikem,“ dodává Ryska.

Podle dluhopisových indexů Bloomberg Barclays vystoupal v posledních týdnech objem vydaných bondů světových vlád nesoucích záporný výnos na 13,2 bilionu dolarů, což znamená historický rekord.

Emise státních dluhopisů s nejnižším výnosem v dané zemi* zěmě výnos splatnost Švýcarsko 0,98 3 roky Německo 0,81 3 roky Dánsko 0,76 2 roky Rakousko 0,69 2 roky Irsko 0,62 1 rok Japonsko 0,22 6 let

