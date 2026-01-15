Ostravští molekulární vodíkáři dostali pokutu od ČNB. Nepravdivě informovali o svých dluhopisech
- Zdravotnicko-technologická skupina H2 Global Group oklamala podle centrální banky investory.
- ČNB jí za to vyměřila pokutu.
- Podle vlastní prezentace má firma zabývající se využitím molekulárního vodíku hodnotu dvě miliardy korun.
Skupina H2 Global Group musí řešit další nepříjemnost. Kromě neplnění vlastních finančních cílů nyní čelí také pokutě kvůli nepravdivému informování o podmínkách emise svého dluhopisu vydaného v roce 2024. České národní bance (ČNB) tak musí zaplatit sto tisíc korun.
Ostravská společnost se prezentuje jako globální pionýr v oblasti takzvaného molekulárního vodíku. Ten má podle firmy blahodárné účinky na celou řadu zdravotních neduhů. Má pomáhat s obezitou, dlouhým covidem nebo například s Alzheimerovou chorobou. Firma v minulosti vydala dluhopisy za stovky milionů korun a nově nabízí také své akcie.
Podle aktuální prezentace zveřejněné na stránkách společnosti měla firma na konci loňského roku hodnotu dvě miliardy korun a do roku 2029 to má být pětinásobek. Ambiciózní cíle má zdravotnická skupina dlouhodobě, dosavadní prognózy růstu se jí však naplnit nedaří a zůstává ve ztrátě.
Nyní musí řešit další zásah do rozpočtu. Podle ČNB H2 Global Group investory v říjnu 2024 nepřesně informovala o výši nabízeného úroku. Konkrétně měla propagovat „úrokovou sazbu 11 procent + 3 procenta v prvním roce“, což však neodpovídalo emisním podmínkám. Podle nich měli investoři nárok na prémiovou sazbu jen v prvním měsíci po získání dluhopisu.
