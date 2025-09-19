ČNB udělila obří pokutu UniCredit Bank za chybu, která zasáhla 12 tisíc klientů
Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu šest milionů korun UniCredit Bank za chyby při účtování karetních transakcí v cizích měnách. Banka v letech 2023 a 2024 kvůli technické chybě systému používala pro klienty nevýhodný směnný kurz, peníze jim vrátila po 11 měsících. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.
„V důsledku technické chyby během několika týdnů v roce 2023 došlo u části klientů k nesprávnému nastavení směnného kurzu, a tudíž k nesprávnému zaúčtování cizoměnových karetních platebních transakcí,“ řekl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. „Po identifikaci chyby jsme okamžitě vše napravili - kurzovní rozdíl jsme klientům v plné výši vrátili. Ve většině případů se jednalo o minimální částky v řádech korun či nižších desítek korun. Současně jsme přijali dodatečná kontrolní opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Za tuto chybu jsme se klientům v rámci reklamačního řízení omluvili,“ dodal.
Podle materiálu ČNB měla banka klientům na základě smluvních podmínek účtovat transakce směnným kurzem karetní asociace Visa. Kvůli špatnému nastavení systému ale využila vlastní kurz, který byl pro klienty méně výhodný. Pochybení se dotklo 11 738 klientů banky a celková škoda dosáhla 3,9 milionu korun.
Podle ČNB tak UniCredit Bank porušila zákon o bankách, když jednala v rozporu s požadavky odborné péče. „Účastník řízení nejednal v posuzovaných případech kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmů svých klientů, nýbrž právě naopak,“ uvedla ČNB v rozhodnutí o uložení pokuty. Zdůraznila, že banka nesmí porušovat své smluvní závazky v neprospěch klientů.
Závažnost problému podle ČNB zvýšilo to, že kontrolní mechanismy UniCredit Bank chybné nastavení systému neodhalily, přišlo se na něj až na základě reklamace jednoho z klientů. Banka také podle ČNB nepřistoupila k odškodnění klientů bez zbytečného odkladu, protože od přijetí reklamace a zjištění chyb v systému do vyplacení odškodného všem postiženým klientům uplynulo 11 měsíců.
ČNB pokutovala UniCredit Bank v posledních letech opakovaně. Loni banka musela zaplatit 600 tisíc korun za to, že ve čtyřech případech odmítla vyměnit poškozené bankovky za nepoškozené. V roce 2022 dostala pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky.
