Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o 60 procent, silně pomohla investice do AI
- Microsoft zvýšil ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk.
- Americká softwarová společnost to ve čtvrtek oznámila na svém webu.
- Akcie společnosti po zveřejnění výsledku oslabovaly.
Microsoft zvýšil ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 60 procent na 38,5 miliardy dolarů (zhruba 782 miliard korun). K růstu zisku velkou měrou přispěla investice Microsoftu ve společnosti OpenAI působící v oblasti umělé inteligence (AI).
Tržby společnosti Microsoft se ve čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, meziročně zvýšily o 17 procent na 81,3 miliardy dolarů. „Výsledky Microsoftu za druhém čtvrtletí fiskálního roku 2026 na první pohled vypadají velmi silně a z čistě fundamentálního hlediska potvrzují, že firma zůstává jedním z hlavních vítězů v oblasti cloudu a AI. Společnost překonala očekávání trhu jak na úrovni tržeb, tak zisku," uvedl analytik Portu Marek Pokorný.
Akcie společnosti Microsoft nicméně po zveřejnění výsledků oslabovaly. „To naznačuje, že investoři dnes nehledí jen na samotný růst, ale stále více zvažují jeho cenu a udržitelnost. Zásadním tématem zůstávají investice do AI infrastruktury a s tím spojená kapitálová náročnost," upozornil Pokorný. Společnost Microsoft ve čtvrtek oznámila, že její kapitálové výdaje se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o téměř dvě třetiny na rekordních 37,5 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.