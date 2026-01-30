Trump oznámí jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu
- Americký prezident Trump má oznámit nominaci na nového šéfa Fedu, přičemž favoritem je bývalý člen Rady guvernérů Kevin Warsh.
- Současný šéf Fedu, Jerome Powell, končí mandát v květnu.
- Nominace je komplikována vyšetřováním týkajícím se nákladů na rekonstrukci sídla Fedu.
Americký prezident Donald Trump v noci na pátek SEČ uvedl, že má v úmyslu oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) už dnes ráno washingtonského času (zhruba po poledni SEČ). Informovaly o tom tiskové agentury, podle nichž sílí spekulace, že prezident do funkce nominuje bývalého člena Rady guvernérů Kevina Warshe. Současnému šéfovi Fedu Jeromu Powellovi končí mandát v květnu.
„Šéfa Fedu budu oznamovat zítra ráno,“ řekl Trump na dotaz agentury Reuters ve čtvrtek večer tamního času v Kennedyho centru ve Washingtonu.
Agentura Bloomberg později s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí napsala, že Trumpova administrativa se připravuje na to, že prezident do čela Fedu nominuje Warshe. Ten figuruje spolu s dalšími třemi jmény na úzkém seznamu favoritů.
Agentura Reuters s odkazem na dva informované zdroje napsala, že Warsh se ve čtvrtek setkal s Trumpem v Bílém domě a že na prezidenta udělal dojem. Jeden ze zdrojů Reuters ovšem zdůraznil, že dokud Trump svůj výběr neoznámí, není nic jisté.
Mezi další finalisty patří Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock, ředitel Národní ekonomické rady a Trumpův poradce Kevin Hassett a současný člen Rady guvernérů Christopher Waller.
Powell je terčem kritiky
Trump předtím ve čtvrtek na prvním letošním zasedání svého kabinetu řekl, že kandidáta na nástupce Powella oznámí až příští týden. Zároveň centrální banku opět vyzval, aby výrazně snížila úrokové sazby. Samotný Powell se stal po návratu Trumpa do Bílého domu terčem nevybíravé prezidentovy kritiky a slovních výpadů kvůli neochotě snižovat úrokové sazby tak rychle a prudce, jak si Trump přeje.
Fed, který loni snížil úrokové sazby třikrát, na středečním zasedání podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Banka to odůvodnila to tím, že inflace stále zůstává vysoká a ekonomika solidně roste. Trump tvrdí, že sazba by měla být o dva až tři procentní body nižší - taková úroveň podle Reuters historicky odpovídá stagnující nebo chřadnoucí ekonomice. Americké hospodářství ve třetím čtvrtletí rostlo na roční bázi tempem 4,4 procenta.
Nejistotu do procesu výběru příštího šéfa Fedu vneslo vyšetřování, které se týká centrální banky a samotného Powella. Jde v něm o 2,5 miliardy dolarů (téměř 52 miliard Kč) na rekonstrukci sídla Fedu. Částka je výrazně vyšší, než jaká byla na projekt před lety schválena, vyšetřování a hrozba Powellova trestního stíhání nicméně vyvolaly ve Washingtonu odpor. Republikánský senátor Thom Tillis pohrozil, že bude blokovat jakoukoli nominaci do Fedu, dokud nebude případ vyřešen.