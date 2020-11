Na trhu finančních informací se schyluje k fúzi za téměř bilion | E15.cz

Poskytovatel finančních informací a analýz S&P Global je v pokročilé fázi jednání o koupi společnosti IHS Markit za zhruba 44 miliard USD (963,2 miliardy korun). Dohoda by spojila dva velké poskytovatel dat pro firmy z Wall Steet. Uvedl to na svých internetových stránkách list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.