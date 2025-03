Na USA vypadl ze skříně dluhový kostlivec. Pomůže Trumpovi recese?

Vítejte u nového vydání investičního newsletteru. Jaro pomalu klepe na dveře a kloudnější pohled je rozhodně do bující krajiny nežli na akciové grafy. Americký akciový trh se noří do červených čísel, ale jak všichni investoři vědí, tyto situace byly, jsou a budou. Věřím, že pohledy na portfolio nemusí být lichotivé, ale jak pravil Winston Churchill, „Nikdy nepromarni dobrou krizi!“ Je jen na nás investorech, jak s takovými příležitostmi naložíme. Hlavně se moc nestresovat a užívat si pozitiva, o kterých se třeba tolik nemluví, ale také tu jsou! Díky, že jste si jako navigaci na světových trzích vybrali Investiční newsletter e15, pěkné čtení.

V tomto vydání se dozvíte ✅

Americký dluhový kostlivec ve skříni. Pomůže Trumpovi recese?

Nový díl Investičního portfolia e15

25 let od dot-com bubliny. A co AI bublina?

Stručně 📻

Čtvrtstoletí od dot-com bubble

Koncem devadesátých let minulého století propukla takzvaná „dot-com“ horečka. Internetové firmy, často bez jasného obchodního plánu, získávaly obrovské investice. Stačilo mít v názvu „.com“ a akcie prudce stoupaly. Vrchol nastal v roce 2000, kdy investoři věřili v nekonečný růst. Jenže realita byla jiná – mnoho firem nikdy nedosáhlo zisku a bublina brzy praskla. Index Nasdaq ztratil během dvou let skoro 80 procent hodnoty, firmy krachovaly a investoři přišli o miliardy. Pád bubliny však přinesl i pozitiva. Poučil investory, že úspěch vyžaduje zdravý obchodní model a reálnou ziskovost. Několik tehdejších startupů jako Amazon nebo Google, se poučilo a dnes patří mezi světové lídry. Shrnutí a glosu na téma AI bubliny nabízí Barrons.

Investiční portfolio e15 🎤

Investiční portfolio e15 je tu s novým, v pořadí již čtvrtým dílem. V tom společně s pravidelným hostem Tomášem Cvernou, analytikem finančních trhů společnosti XTB, rozbereme, proč nám portfolia čerstvě po jejich založení klesla a jak na to reagovat. Přikoupíme také jeden nový titul a odhalíme, proč nás v této korekci nepodržely ani dluhopisy.

📈 Portfolia v červených číslech. Co dělat? 💰

„Od prvního videa, kde jsme začali alokovat portfolio, uplynul přibližně měsíc. Během této doby si americké akciové trhy prošly korekcí, která byla v prvé řadě tažena výprodejem technologických akcií. To se propsalo do výkonnosti nejen indexu NASDAQ 100, ale také S&P 500. Negativní sentiment na širším trhu stáhl dolů i ETF na Russell 2000. Výprodeje na trzích spustila vlna nejistoty kolem celní politiky Donalda Trumpa, který navíc naznačil, že americká ekonomika si musí projít ,přechodnou’ fází a trhy tak začaly zaceňovat recesi v USA. Tento předpoklad pomohl dluhopisům, jejichž výnosy klesly. Na druhou stranu koruna posílila vůči americkému dolaru, a tak se v ETF portfoliu i dluhopisy dostaly do korunové ztráty. Výprodej technologií nám otevřel příležitost k rozšíření expozice i v akciovém portfoliu. Na evropských trzích sledujeme od začátku roku opačný vývoj než v USA. Očekávání vyšších výdajů na obranu států EU podporuje firmy z evropského obranného sektoru v růstu. I přes vyšší valuace těchto firem jsme našli jednu, kterou jsme zařadili do akciového portfolia. Při úpravě portfolia jsme si vědomi ekonomických rizik, proto budeme v sektorové diverzifikaci pokračovat i nadále”, dodává analytik finančních trhů XTB Tomáš Cverna

