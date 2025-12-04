Kontrola objevila plesnivé muffiny v KFC na Karlovarsku
- Inspektoři SZPI objevili plesnivé muffiny v restauraci KFC v Jenišově.
- Čtyři z sedmi muffinů, které byly vystaveny na pultu pro výdej jídel, byly pokryté šedobílou plísní.
- Kontroly řetězce KFC v Česku probíhají od podnětu novináře Jana Tuny, který upozornil na porušování hygienických pravidel, ale SZPI dosud nepotvrdila závažné porušení.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) objevili plesnivé muffiny v restauraci řetězce KFC v Jenišově na Karlovarsku. Čtyři z sedmi muffinů, které byly vystaveny na pultu pro výdej jídel, byly pokryté šedobílou plísní, která byla viditelná pouhým okem, uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Společnost AmRest, provozující KFC v Česku, se k této kontrole vyjádřila v tiskové zprávě. Prezident značky KFC v AmRestu Thomas Lacek zdůraznil, že „jakékoliv nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly ukazují, že naše systémy fungují správně. Okamžitě jsme posílili naše postupy a budeme pokračovat v přijímání všech potřebných opatření k zajištění kvality potravin, které každý rok podáváme milionům českých zákazníků.“
Porušení zákona o potravinách
V restauraci u Karlových Varů šlo podle inspekce o plněný muffin tripl choco. Tím, že byly muffiny plesnivé, a nebyly tedy bezpečné pro konzumaci, porušil provozovatel zákon o potravinách. „Všech sedm muffinů bylo zlikvidovaných ještě při kontrole. Zahájíme správní řízení o uložení sankce,“ uvedl mluvčí SZPI Kopřiva.
Jde o jeden z výsledků kontrol řetězce KFC, které SZPI spustila v létě na podnět novináře Jana Tuny. Informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem, natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube. Klíčovým problémem je podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
SZPI zkontrolovala každou restauraci alespoň jednou, Tunovy informace o rozsáhlém porušování bezpečnostních pravidel dosud nepotvrdila. V žádné restauraci nezjistila takové prohřešky, které by vedly k uzavření. Zatím informovala o tom, že v Praze-Dejvicích zjistila, že zaměstnanec nechal rozmrazit kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. V Liberci našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti.
Mlčení prolomeno
Vedení společnosti KFC se k celé kauze vyjádřilo teprve nedávno. Mlčení prolomila evropská divize KFC Europe , která tlumočila stanovisko mateřské společnosti Yum! Brands.
„Naše restaurace a jídlo jsou bezpečné,“ uvedla KFC a dodává, že během více než 250 státních kontrol od začátku roku nebyla uzavřena ani jedna provozovna. Od chvíle, kdy se spekulace ohledně nehygienického zacházení s masem objevily, KFC podle svého vyjádření zahájilo kontrolu restaurací v Česku. „Každá naše restaurace v Česku byla dosud zkontrolována minimálně třikrát – včetně opakovaných auditů třetích stran a kontrol místních úřadů. Můžeme s jistotou prohlásit, že jsme nenašli žádné důkazy o systémových problémech v oblasti bezpečnosti potravin či hygieny v našich restauracích,“ sdělilo KFC.