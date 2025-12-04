Diskrétnost a klid. To je největší luxus dneška, říká obchodní ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague
Pražský hotelový trh sílí, podle Štěpána Malého ale ještě zdaleka nedosáhl svých možností. „Praha by měla být sebevědomější. Není důvod, aby se cenově i vnímáním držela pod úrovní Vídně nebo Amsterdamu,“ říká obchodní ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague.
Mandarin Oriental je v Praze už téměř dvacet let. Za tu dobu se hodně změnilo. Jak vnímáte současnou kondici pražského hotelového trhu?
Praze se v poslední době daří relativně dobře. V meziročním srovnání vidíme mírný nárůst obsazenosti i průměrné ceny za pokoj. Nicméně podle Costar reportu, mezinárodní analytické zprávy o výkonnosti hotelového trhu, která srovnává patnáct evropských metropolí, se Praha stále drží zhruba na devátém až desátém místě. Tedy v dolní polovině evropské patnáctky. Má tak stále rezervy v obsazenosti, cenách, a tedy i ve výnosech ve srovnání s městy jako Vídeň, Amsterdam, Paříž nebo Londýn. A to je škoda, protože potenciál má naše metropole obrovský, ať už jde o polohu, historickou hodnotu, nebo rostoucí kvalitu služeb.
Co by se mělo změnit, aby se Praha posunula v žebříčku výš?
V první řadě bychom měli být odvážnější a sebevědomější. Praha si zaslouží, aby byla jako destinace vnímána obdobně jako Vídeň, Amsterdam nebo Milán. Není důvod, aby byla brána jako levnější alternativa. Samozřejmě nemluvím jen o celkovém dojmu, ale i o reálných cenách hotelů. V metropolích západní Evropy jsou ceny ubytování v luxusním segmentu často násobně vyšší – rozdíly jsou ve stovkách eur za noc. To jasně ukazuje, že Praha má stále poměrně velký prostor pro růst. Přitom kvalitou služeb i úrovní hotelů se západní Evropě vyrovná. Hosté, kteří sem přijíždějí, očekávají kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit.
Není ale riziko, že by vyšší ceny mohly odradit návštěvníky a snížit obsazenost?
Obsazenost od začátku roku je kolem 75 procent, což je o zhruba jeden procentní bod víc než loni. Samotná její výše tedy není problém, spíš její výrazná sezonnost. V hlavních měsících – jaro, léto a období kolem Vánoc – je Praha prakticky plná, ale mimo tyto měsíce je prostor značný. Klíčem je tak najít způsob, jak přilákat hosty i mimo hlavní sezonu. To může být prostřednictvím významných kulturních, sportovních nebo kongresových akcí. Potřebujeme důvod, proč by si návštěvník vybral Prahu třeba v lednu.
Což si teď nevybere?
Praha je pro zahraniční turisty určitě zajímavá, ale když se podíváme na důležité zdrojové trhy, odkud k nám jezdí bonitní klientela, třeba na Severní nebo Jižní Ameriku, pořád tam platí určitá hierarchie. Nedávno jsem byl pracovně v Brazílii a mluvil jsem tam s několika stovkami agentů. A ten feedback byl dost podobný: jejich klienti Evropu milují, ale když už se vydají na tak dlouhou cestu, chtějí nejdřív vidět ta nejznámější města. Takže na prvních místech jsou Paříž, Řím nebo Londýn. V létě pak většina z nich míří k moři: do Itálie, Francie nebo Španělska. To jsou dlouhodobě nejvytíženější destinace. Až pak přicházejí na řadu městské lokality, jako je Praha. Tu samozřejmě znají, vnímají ji jako krásné město, ale v tom pomyslném žebříčku priorit je pořád o něco níž. Navíc dnes lidé hodně sledují trendy a chtějí jet tam, kam se právě jezdí, co je v kurzu. A v tomhle směru musíme na Praze trochu zapracovat. Potřebujeme vytvořit ten pocit, že Praha je místo, které zrovna teď frčí.
Mluvíte o propagaci. Co nám v ní podle vás nejvíc chybí?
Financování a dlouhodobá strategie. Třeba Švýcarsko nebo Japonsko do ní investují obrovské prostředky a dělají to s jasnou vizí. Když se bavím s partnery z Jižní Ameriky, spontánně zmiňují Švýcarsko jako destinaci, o které se mluví, která má příběh. Praha by potřebovala něco podobného. Kampaň, která by nejen lákala nové turisty, ale i kultivovala vnímání města jako elegantní, kulturní a moderní metropole. V současnosti se příliš spoléháme na to, že Praha se prodává sama. To už dávno neplatí. Konkurence evropských měst je obrovská a ta, která do marketingu investují, mají náskok.
Co by tedy mohlo Prahu více prodávat?
Praha má kulturní dědictví, které by jí mohla závidět většina měst v Evropě. Jenže ho neumíme správně využít. Naším cílem by nemělo být, aby lidé přijeli jen jednou, nýbrž aby se do Prahy vraceli, a k tomu nestačí mít jen památky, je potřeba mít i nabídku, která je zaujme při opakovaných návštěvách. Festivaly jako Pražské jaro, Dvořákova Praha nebo Designblok mají světovou úroveň, ale v zahraničí o nich skoro nikdo neví. Často stále chybějí jednoduché věci, například dostatek informací v angličtině, třeba u divadel je určitým handicapem, že přes 90 procent repertoáru je v češtině. Ale chybí také efektivnější spolupráce s cestovními agenturami.Štěpán Malý |
V jakém ohledu?
Aby inspirovaly své klienty a lákaly je třeba na některou ze zmiňovaných akcí. Máme také řadu zajímavých galerií a muzeí, některá tradiční, jiná nově vznikající, která ale často nejsou dostatečně známá ani mezi samotnými návštěvníky, ani mezi zahraničními agenturami, které pro turisty programy připravují. Dalším velkým tématem je i podpora filmových projektů, natáčení filmů, seriálů či reklam. Otázkou je, zda jsou u nás pobídky, zejména daňové, dostatečně konkurenceschopné například ve srovnání s Budapeští nebo Bukureští, kde se rovněž hodně natáčí. A pak samozřejmě jde o dostupnost a letecká spojení.
Že potřebují výrazně posílit?
Z hlediska byznysové turistiky jsou pro nás zásadní trhy jako Severní Amerika a Velká Británie, ale stále více roste i význam Asie. Je tedy důležité, abychom měli dostatek přímých či pohodlných spojení, zejména pro bonitnější klientelu, která obvykle nelétá s nízkonákladovými společnostmi a preferuje zavedené aerolinky. V případě Severní Ameriky, která je nejvýznamnějším zdrojovým trhem pro pražské hotely vyšších kategorií, tedy čtyři a pět hvězd, máme momentálně jediné přímé spojení, a to s New Yorkem a pouze sezonní. V příštím roce se sice plánuje druhé spojení, s Filadelfií přes American Airlines, ale i to bude sezonní. Takže by bylo vhodné usilovat i o přímé linky z dalších amerických destinací. Letecké spojení obecně totiž hraje významnou roli i při výběru destinace pro konference či incentivní skupiny, které se rozhodují, kam svůj program umístí.
O tom, že by měla kongresová turistika posílit, se mluví už dlouho. Zlepšuje se situace?
A jak je to s incentivním turismem, tedy s cestováním za odměnu, pořádaným firmami pro zaměstnance, partnery nebo pro klienty? Konferenční a incentivní turismus je pro Prahu mimořádně důležitý, protože právě ten pomáhá vyrovnávat sezonní výkyvy. Máme kvalitní zázemí: Kongresové centrum, O2 universum, desítky menších konferenčních prostor. Co nám ale stále chybí, je opravdu velká a dostatečně reprezentativní výstavní hala, jež by umožnila pořádat akce mezinárodního formátu. To je důvod, proč nás v tomto ohledu předbíhá třeba Frankfurt, Vídeň či Barcelona. Přitom právě tyto akce a jejich klientela přinášejí do města stabilní příjmy, účastníci konferencí často utrácejí výrazně víc než běžní turisté, navíc se často vracejí i soukromě.
Štěpán Malý
Štěpán Malý, obchodní a marketingový ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague má zkušenost z obdobných pozic v hotelových skupinách Marriott a Hilton v Praze, na Mallorce a v Londýně.
V posledních letech sílí konkurence Polska. Mělo by si vzít Česko příklad?
Polsko je velmi dynamické. Varšava, Krakov nebo Gdaňsk jdou dopředu, staví nové hotely, investují do infrastruktury, letišť i rychlodrah. Je to inspirativní. Na druhou stranu Praha má pořád silnější kouzlo. Je kompaktní, bezpečná, má výjimečnou atmosféru. Vnímám, že i český trh se začíná profilovat víc prémiově. Roste počet hostů, kteří si vybírají kvalitu, hledají autenticitu, osobní přístup. To je trend, který se promítá i do gastronomie. Přibývají kvalitní restaurace, roste úroveň služeb. Praha má našlápnuto správným směrem, jen potřebuje důslednost a jednotnou vizi.
Jak může k tomu, aby se hosté vraceli do metropole, přispět Mandarin Oriental? Čím je specifický?
Mandarin Oriental je synonymem pro diskrétní, tichý luxus. Po světě máme momentálně 43 hotelů, všechny v nejlepších lokalitách. Pražský přitom byl jedním z prvních, které značka otevřela v Evropě. Sídlí v areálu bývalého kláštera ze 14. století na Malé Straně a už samotná budova má jedinečnou atmosféru, kombinuje historii a současný design. Například naše lázně se nacházejí v bývalé renesanční kapli. Při rekonstrukci jsme odkryli gotické základy i původní fresky, které jsme ponechali viditelné. Je to místo s duší, kde se historie doslova dotýká současnosti. Naši hosté tady oceňují klid a soukromí, a přitom jsou pár kroků od Karlova mostu. Často se říká, že když nechcete být vidět, přijdete k nám. Diskrétnost a osobní přístup jsou pro nás zásadní. Proto si nás kromě turistů a byznysové klientely při své návštěvě Prahy vybírají i známé osobnosti ze světa sportu a kultury.Štěpán Malý |
Zmínil jste, že i gastronomie bývá pro turisty nedílnou součástí zážitku. Menu vaší restaurace ale působí překvapivě: česky, a přitom jinak. Telecí tatarský biftek se zmrzlinou z hořčice, hovězí svíčková se smrži nebo krupicová kaše s churros. Jaký význam má kuchyně ve vašem pojetí zážitku?
Obrovskou. Loni jsme otevřeli novou restauraci Monastiq, která nabízí moderní pojetí české kuchyně. Vycházíme z tradičních receptů, ale servírujeme je v lehčí, elegantní formě. Zahraniční hosté oceňují autenticitu, česká klientela zase to, že může objevit klasiku v moderním pojetí. Naše restaurace i lázně jsou otevřené veřejnosti, nejsou jen pro hotelové hosty a máme stabilní českou klientelu, která se pravidelně vrací. Toho si velmi vážíme, protože věrnost domácích hostů je pro nás stěžejní.
Blíží se Vánoce, jedno z nejsilnějších období. Co jste na svátky připravili?
Praha se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejkrásnějších vánočních destinací světa. V hotelu na to reagujeme výzdobou a opět spolupracujeme s místními českými umělci, kteří nám pomáhají vytvořit jedinečnou vánoční atmosféru. Její součástí je i třímetrový papírový strom od Olgy Šípkové v lobby, který kombinuje estetiku s ekologickým přístupem. Ať už jde o vánoční menu nebo silvestrovský večer s živou hudbou, snažíme se, aby hosté cítili, že jsou součástí výjimečného okamžiku, ať už přijedou z druhého konce světa, nebo jen z druhého břehu Vltavy.
Jaké má značka plány do budoucna? A týkají se také Prahy?
Značka Mandarin Oriental má opravdu dlouhou tradici, v té podobě, jak ji známe dnes, vznikla v osmdesátých letech minulého století, kdy se spojily dva ikonické hotely, Mandarin v Hongkongu a Oriental v Bangkoku. Aktuálně prochází poměrně výraznou expanzí, hlavně v Evropě. Letos například převzala dva zajímavé hotely, Lutetia Palace v Paříži a Conservatorium v Amsterdamu, a nedávno otevřela nový Mandarin Oriental ve Vídni. To je pro nás z pohledu Prahy docela strategické, protože spousta hostů ze zámoří chce během cesty po Evropě navštívit právě středoevropský trojúhelník Prahu, Vídeň a Budapešť. Mimochodem v maďarské metropoli se Mandarin Oriental otevře v roce 2027.