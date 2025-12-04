Bitcoin na klesající trajektorii: Jak Michael Saylor řeší krizi Strategy Inc. a co to znamená pro kryptotrhy
Vážená investorská komunito e15, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Začal prosinec a s ním se blížíme do závěru tohoto volatilního roku. Může se vám vybavit například takový bitcoin, který aktuálně zažívá největší pád od jara 2022. Společně se podíváme, jak aktuální turbulence v kryptoměnovém sektoru ovlivňují společnost Strategy Inc., co způsobilo desetihodinový výpadek burzy CME nebo kdo v letošním roce dominuje komoditním trhům.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Co stálo za globálním výpadkem burzy CME
- Hlavní důvod výkonnostní dominance stříbra
- Jak Michael Saylor řeší aktuální turbulence na kryptotrzích
Stručně 📻
Too hot to handle: Výpadek chlazení odstavil největší futures burzu světa
Klíčové světové finanční trhy zasáhlo ve čtvrtek bezprecedentní narušení. V datovém centru v Auroře v Illinois, kde sídlí servery CME Group (největší burzy pro obchodování s futures), došlo k rozsáhlému selhání chladicího systému. V důsledku toho vystoupala teplota uvnitř zařízení až téměř k 49 °C, což si vyžádalo nucené odstavení systémů.
Přes deset hodin tak bylo paralyzováno obchodování s kontrakty na americké akciové indexy, státní dluhopisy, komodity a měnové futures, které dohromady představují trh v hodnotě bilionů dolarů a kterými denně přes burzu protečou nižší desítky milionů dolarů. Přestože k incidentu došlo během amerického svátku Díkůvzdání, kdy je likvidita nižší, ovlivnil obchodníky po celém světě.
Událost, která se zařadila mezi nejdelší výpadky v moderní historii CME, ostře poukázala na rizika centralizace kritické finanční infrastruktury a vznesla volání po větší konkurenci a diverzifikaci trhů s deriváty. Obnovení obchodování bylo plně funkční zhruba hodinu před pátečním otevřením amerických trhů.
Stříbrná horečka vrcholí: sklady v Číně zejí prázdnotou a investoři sázejí na levné peníze
Trh s drahými kovy zažívá mimořádné období, kterému dominuje bezprecedentní růst stříbra. To v úterý dosáhlo hranice 59,43 dolaru za unci, čímž od začátku roku zhodnotilo téměř o 100 procent a výkonnostně tak překonalo zlato, platinu, palladium i většinu akciových indexů. Hlavním fundamentálním důvodem je kritický nedostatek fyzického kovu: zásoby na burze v Šanghaji klesly na desetiletá minima v důsledku rekordních exportů (v říjnu se jednalo o 660 tun – historicky nejvyšší měsíční objem), což vytvořilo tlak na londýnském trhu a vedlo k situaci zvané „backwardation“, kdy jsou okamžité ceny vyšší než ty budoucí. Poptávka je tažena především průmyslem, konkrétně fotovoltaikou a rozmachem umělé inteligence, kde spotřeba roste rychleji než těžba.
Pozadu nezůstává ani zlato, které se obchoduje kolem 4 250 dolarů za unci a letos si připsalo již 60 procent. Oba kovy nyní dostaly silný makroekonomický impuls v podobě očekávání uvolnění měnové politiky v USA. Dle nástroje Fed Watch trh aktuálně přisuzuje 87procentní pravděpodobnost tomu, že Fed v prosinci sníží úrokové sazby. Tento optimismus pramení ze slabších ekonomických dat zveřejněných po ukončení vládního shutdownu a z „holubičích“ komentářů představitelů Fedu, jako jsou Christopher Waller a John Williams. Nižší úrokové sazby tradičně zvyšují atraktivitu bezúrokových aktiv, jako jsou drahé kovy, a investoři se k nim vracejí i kvůli obavám z ekonomického zpomalení v novém roce.
Přihlaste se k odběru newsletterů na e15
Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.