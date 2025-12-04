Nový model Toyota RAV4 míří na český trh: Vysoký výkon, pokročilé technologie a komfortní výbava
- Nová Toyota RAV4 přichází na český trh s hybridním pohonem, volbou mezi přední a čtyřkolkou, a cenou od 1 090 000 korun, přičemž v budoucnu se přidá plug-in hybrid.
- K dispozici je čtyřicet různých barevných variant a čtyři výbavy, včetně pokročilých technologií jako infotainment s 12,9palcovým displejem a bezpečnostními systémy Toyota T-Mate.
- Nový model nabízí komfortní a sportovní varianty, včetně linie GR Sport a vrcholné výbavy Executive, s možností připlatit si za pokročilé systémy jako 360° kameru a panoramatickou střechu.
Nová Toyota RAV4 se na český trh dostává zatím pouze s hybridním pohonem, přičemž si můžete vybrat mezi variantou s pohonem předních nebo čtyřkolových kol. V budoucnu se přidá také plug-in hybrid. Konkurence nabízí různé možnosti motorizací, výbav a cenové rozsahy. Toyota pro konec roku představuje šestou generaci oblíbeného SUV RAV4, která je prvním modelem využívajícím novou softwarovou platformu Arene. Ta přináší vylepšený infotainment s hlasovým asistentem, bezdrátovými aktualizacemi a novou verzí bezpečnostních systémů Toyota Safety Sense, píše Auto.cz.
Nový model přichází na český trh s cenou, která je o 25 tisíc korun vyšší než u předchozí generace. Prodeje startují s hybridní verzí, jejíž cena začíná na 1 090 000 korun za verzi s pohonem předních kol a výkonem 135 kW. Verze s pohonem všech kol vyjde na 1 160 000 korun a nabídne výkon 140 kW. Plug-in hybrid bude k dispozici později.
Celkem 17 barevných variant
RAV4 koupíte ve čtyřech výbavách, přičemž karoserie má 17 různých barevných variant. Základní výbava Comfort není žádné „holátko“. Standardem jsou 18palcová kola s pneumatikami v rozměru 235/60 R18, dvouzónová automatická klimatizace, digitální přístrojový štít 12,3" a 12,9palcový infotainment s navigací a aktualizacemi na 4 roky.
VIDEO: Toyota RAV4 2026
Nechybí zadní kamera, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, střešní ližiny, elektrické ovládání víka zavazadelníku, LED světlomety a kompletní sada asistentů Toyota T-Mate. Ta zahrnuje nouzové brzdění s rozpoznáním chodců, cyklistů a motorkářů, inteligentní adaptivní tempomat, asistent udržení v pruhu, rozpoznávání značek a další. K dispozici je paket Business přidávající vyhřívaná sedadla a volant, vyhřívání pod stěrači a dojezdové kolo.
Výbava Style přidává víc komfortu a vizuální atraktivity. Poznáte ji podle 20palcových černých kol a černého semišového čalounění s modrým prošíváním. Řidič má sedadlo s elektrickým nastavením a pamětí, přední sedadla jsou vyhřívaná a ventilovaná, doplňuje je vyhřívaný volant, vyhřívané trysky ostřikovačů a vyhřívané čelní sklo. V základní výbavě je také bezdrátová nabíječka telefonu a střecha lakovaná v odstínu klavírní černé. Na přání je paket VIP s 360° kamerovým systémem, varováním před křížícím provozem vpředu, head-up displejem a asistentem změny jízdního pruhu.
Linie GR Sport vychází z výbavy Style, ale míří na zákazníky, kteří chtějí sportovnější image. Má 20palcová kola, semišovo-kožené čalounění s červeným prošíváním a logy GR, sportovně tvarovaný kožený volant, specifické přední a zadní nárazníky, loga GR na přídi i zádi a červeně laděné detaily. Do standardu patří head-up displej, audiosystém JBL s 9 reproduktory a asistent změny jízdního pruhu. Připlatit si lze za střešní okno. Bohužel je dostupná pouze ve verzi s pohonem všech kol.
Vrcholná výbava Executive opět navazuje na Style a sází na komfort. Přináší 20palcová kola se stříbrným lemováním a kožené čalounění (šedé nebo černé, přírodní + syntetická kůže). Standardem je vyhřívání zadních krajních sedadel, bezdrátová nabíječka telefonu, adaptivní dálková světla Matrix LED a pokročilý parkovací asistent. Volitelný paket Skyview přidává elektricky ovládanou panoramatickou střechu s výklopnou a posuvnou funkcí.
Na novou RAV4 platí klasická tovární záruka 3 roky nebo 100.000 km na vůz jako celek, k tomu 5 let nebo 100.000 km na komponenty hybridního pohonu a prodloužená záruka až 10 let na baterii hybridního systému při pravidelných prohlídkách. Karoserie má 12letou záruku na neprorezavění, lak 3 roky, samozřejmostí jsou také asistenční služby Toyota Eurocare na 3 roky.