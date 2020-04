Opatrný restart. Akcie zahájily nový týden v zisku, ropa ale dál padá | E15.cz

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si v pondělí připsal 1,51 procenta a obchodování zakončil na 24 133,78 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,47 procenta na 2878,48 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,11 procenta na 8730,16 bodu.

Index PX stoupl o 0,87 procenta na 859,33 bodu. Nejvýrazněji zdražily akcie pojišťovací skupiny VIG, které si připsaly více než tři procenta. Mezi posilujícími byly i cenné papíry bank a energetické firmy ČEZ.

„Plány na znovuotevírání (ekonomik) přispěly k pozitivní náladě na finančních trzích na začátku týdne,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Win Thin ze společnosti Brown Brothers Harriman.

Výrazný nárůst v pondělí zaznamenaly například akcie výrobce elektromobilů Tesla. „Panuje opatrný optimismus, že ekonomika v USA směřuje k restartu,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Robert Pavlik ze společnosti SlateStone Wealth.

Ropa dál padá

Naproti tomu ceny ropy na světových trzích zahájily týden dalším silným poklesem, za kterým je přetrvávající nadprodukce a úbytek skladovacích kapacit. Na trhu tak sílí obavy, že těžební škrty, na kterých se dohodli velcí producenti, nebudou stačit a že ropu čeká další výrazný cenový propad. Vyloučen tak podle analytiků není ani opětovný pokles ceny nejbližšího kontraktu do záporných hodnot.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v červnu krátce zavřela se ztrátou 24 procent na 12,87 dolaru za barel. Severomořská ropa Brent klesala o sedm procent a pohybovala se na 19,91 dolaru za barel.

Na cenu ropy má značný vliv hospodářský útlum v reakci na šíření koronaviru a následný propad poptávky. Mnoho těžebních firem v Severní Americe už kvůli tomu omezilo produkci a například Rusko bylo kvůli slabší poptávce nuceno snížit export.

Zásoby ropy ve Spojených státech se v týdnu do 17. dubna zvýšily na 518,6 milionu barelů. Jsou tak v blízkosti maxima 535 milionů barelů, na němž se ocitly v roce 2017. Zásoby se v USA skladují zejména v překladišti Cushing v Oklahomě, které je zároveň odběrným místem pro dodání ropy WTI obchodované na burze NYMEX. Sklady v Cushingu byly podle analytiků v polovině dubna ze 70 procent plné a veškeré volné prostory jsou již pronajaté.

„Současná ropná bilance je jednoduše strašná a do června se nečeká žádné zlepšení kvůli masivnímu propadu globální poptávky po ropě,“ řekl makléř firmy PVM Tamás Varga.

Cena ropy WTI minulý týden klesla do záporných hodnot, což se zatím nikdy nestalo. Šlo o květnový, tedy nejbližší kontrakt, a obchodníci se ho zbavovali v obavách, že kdyby jej drželi až do konce platnosti, museli by ropu fyzicky převzít a pak by pro její uskladnění jen těžko hledali místo. Dali tedy přednost tomu, že raději zaplatí za to, že si od nich ropu těsně před skončením platnosti kontraktu někdo vezme.