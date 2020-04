Bitcoin a korelace s akciemi: co mají držitelé kryptoměny čekat? | E15.cz

Vývoj ceny nejrozšířenější kryptoměny v posledních dvou měsících úzce souvisí s pohyby akciových indexů. Fanoušci bitcoinu přitom dlouho rádi říkali, že se jeho cena vyvíjí do značné míry nezávisle na ostatních trzích, a i v tom prý spočívá hodnota virtuální měny. Měla by současná nejistota způsobená bojem proti koronaviru majitele bitcoinu znervózňovat? Jinými slovy, pokud dojde k opětovnému propadu akcií, měli by se kryptospekulanti vážně obávat výrazného poklesu hodnoty bitcoinu? V poradně E15 Premium odpovídá prostřednictvím videa youtuber a kryptoměnový evangelista Jakub Vejmola alias Kicom.