Peter Tuchman porazil koronavirus. | E15.cz

„Z koronaviru už jsem venku. Ještě nejsem stoprocentně zdráv, ale rozhodně se už zotavuji“, říká Tuchman v rozhovoru pro Yahoo Finance. S nemocí bojoval několik týdnů. „Měl jsem velké štěstí, že jsem během nemoci mohl komunikovat se skvělými lékaři, kteří mě provedli několika krizovými etapami. Třeba jsem si ve tři ráno naměřil čtyřicítku horečku a cítil se opravdu na umření. Ale doktoři mě přesvědčili, že dokud můžu relativně dobře dýchat, mám zůstat doma. Pokud mě prý přivezou do nemocnice a napojí na respirátor, pak to podle jejich dosavadních zkušeností obvykle nekončí dobře,“ popsioval Tuchman.

Za svou popularitu mezi často uniformními burziány vděčí hlavně podobě s Albertem Einsteinem a charakteristické mimice, kterou předvádí v zápalu obchodování. Za dlouhá desetiletí se tak tento obchodník objevil v nespočtu záběrů či fotografií z burzy. A pokud byste si ho na obchodním parketu newyorkské burzy náhodou nevšimli, určitě ho uslyšíte. S oblibou totiž nosí na zápěstích náramky, které při chůzi silně cinkají a chrastí.

Tuchmanovi rodiče pochází z Evropy a kvůli židovskému původu byli za války v koncentračním táboře. Po emigraci do Ameriky Peterův otec provozoval téměř 70 let lékařskou praxi, od roku 1950 do 2018. Možná zde pramení Tuchmanova věrnost vybranému zaměstnání. Na burzovní parket poprvé vstoupil v rámci letní brigády v roce 1985 a už nikdy nepracoval jinde. I když v posledních letech informační technologie značně změnily způsoby obchodování s cennými papíry, Tuchman se příznivcem elektronického obchodování nikdy nestal. V jednom rozhovoru dokonce prohlásil, že elektronické obchodování nepřineslo větší produktivitu a že dříve bylo na burze více komunikace, transparentnosti i objemu obchodů.

Jak zdolal jednu z posledních složitých výzev svého života - koronavirus? Na snížení horečky, která trvala deset dní, bral přípravek Tylenol. Také dostal pro případ potřeby antibiotika a lék Plaquenil, který se obvykle používá na malárii a experimentuje se s ní jako možným lékem na Covid-19. Na dotaz jestli si bude rozmýšlet návrat na burzu, až skončí nouzová opatření - fyzické obchodování běží jen ve velmi omezené formě - odpověděl: „Samozřejmě, že vůbec nebudu váhat. Burza se za ta léta stala spíše mým domovem a tuhle práci opravdu miluji.“ Znovuotevření a tím i Tuchmanův návrat na parket se očekává v průběhu května.