Dojedeno, dojednáno. Kam vzít obchodní partnery na business lunch

The Eatery

The Eatery Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Soňa Hanušová
O tom, kam pozvete svého obchodního partnera na oběd či večerní setkání, rozhoduje více faktorů než jen dobré jídlo. Stanovili jsme si několik základních podmínek, jež by ideální podnik pro pracovní oběd a obchodní jednání měl splňovat, a vytipovali jsme pražské restaurace, které můžeme k tomuto účelu s klidným svědomím doporučit.

I když jen výkon kuchaře nestačí, považujeme jej za základ pro hledání restaurace pro důležité obchodní setkání. V našem výběru pěti podniků pro byznys lunch najdete ty, kde i obědové menu představuje gastronomický zážitek. Držíme se však hesla, že košile či blůza musí zůstat čistá i po jídle. Stejně tak nechcete podepisovat dokumenty otiskem prstu mastným od burgeru. I proto si podniky typu Sandwich Rodeo necháme najindy.

