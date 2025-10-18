Jaroslav Bukovský: Přehlížení polského burzovního zázraku jako nepochopitelný fail českých investorů
Představte si dramaticky rostoucí a živý akciový trh, který je na dohled od Česka. Trh, který – na rozdíl od Prahy – nabízí úžasné investiční menu. Trh v zemi, která je kulturně Česku možná nejbližší ze všech jeho sousedů. A teď mě, prosím, nechytejte za slovo.
Masy Čechů tam jezdí tu na levné jídlo, jindy na levný benzin, anebo se prostě levněji a kvalitně obléci. Na tamní akcie se přesto z nepochopitelného důvodu občas zapomíná. Přestože s tamními značkami se většina lidí setkává v Česku prakticky denně a s oblibou tam nakupuje, má tak jedinečnou příležitost mít svou hypotetickou investici neustále pod dohledem. Pochopitelně mám na mysli Polsko.
Chodíte občas do Pepca? Budgetová masovka s „hafem“ poboček v Česku se obchoduje na varšavské burze a Polákům dává zatraceně dobře vydělat. Totiž alespoň letos – jako celek se Pepcu jeho burzovní anabáze od vstupu na parket v květnu 2021 tak docela nepovedla a investoři přece jen čekali něco lepšího než třetinovou ztrátu. Právě letos ale Pepco vstalo z burzovního popela a uhání divoce vpřed. Domácí drobní investoři a zákazníci řetězce, zpozorněte: ještě v závěru března stála akcie Pepco Group čtrnáct zlotých. Dnes stojí necelých 28. Přepočítávat to na procenta raději nebudu, abych nespustil masivní FOMO reakci.
Pepco není zdaleka jediným superbrandem známým v Česku. Nejen řidiči znají Orlen, Češi nakupují na Allegru, večer chodí do Žabky, obchodují přes XTB, jezdí po dálnici postavené Budimexem a chodí v botách koupených v CCC. Jednoduše téměř na každém kroku vidí Češi před sebou nějaký ten poutavý byznysový polský příběh. A ano, pražská burza letos určitě není marná, ale jednak je to až příliš malý rybníček, a druhak – takovou růstovou gymnastiku jako ve Varšavě v Praze prostě letos ani zdaleka nezažijete. Sto a více procent nenabídne ani ČEZ vyhnaný spekulativně-politickými steroidy.
Dnes si představíme ty nejdivočejší polské akcie, které dokázaly investorům v posledních pár letech vydělat neuvěřitelné sumy v řádu stovek procent. Není se čemu divit, pokud vezmeme v potaz dramaticky rychlejší růst polské ekonomiky nejen vůči té české, ale i vůči valné části těch unijních. V průměru rostla polská ekonomika v letech 2014 až 2024 ročním tempem 3,7 procenta – což jistě chápete, že musí být někde vidět. Pojďme vyrazit na výlet.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!