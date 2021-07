Zoom bojuje s konkurencí. Kupuje provozovatele cloudových call center Five9 | E15.cz

Poskytovatel videohovorů Zoom Video Communications Inc. koupí provozovatele cloudových call center Five9 za 14,7 miliardy dolarů, tedy za 318 miliard korun. Pro Zoom je to zatím jeho největší akvizice a přichází v době, kdy konkurence v jeho hlavním odvětví videokonferencí sílí. Oznámila to společnost Zoom v noci na dnešek.