Předplatné

Aktualizováno: Akcie ČEZ ještě zrychlily brutální pád, investoři spekulují o vlivu Strnadova vstupu na burzu

Sídlo ČEZ v pražské Duhové ulici

Sídlo ČEZ v pražské Duhové ulici Zdroj: profimedia

Jan Vávra
Jan Vávra
Diskuze (2)
  • Tržní hodnota ČEZ prudce klesla, během úterý odepsaly akcie energetické firmy přes jedenáct procent.
  • Držitelé spekulují o výprodeji ze strany velkých hráčů, kteří si chystají hotovost na nákup akcií CSG.
  • Investory netěší ani snížení cílové ceny akcií ČEZ z pohledu velkých bank.

Ceny akcií energetického holdingu ČEZ mají za sebou další divoký den. V pondělí odepsaly nejvíce za 18 měsíců a do ještě horší kondice se dostaly během úterý, kdy oslabily o 11,3 procenta.

Dočasně dokonce došlo k zastavení obchodování kvůli vysoké volatilitě akcie, která ještě v pátek stála 1340 korun a úterní seanci zakončila o 210 korun níže. Tržní hodnota ČEZ během posledních dvou obchodních dnů klesla o zhruba 100 miliard korun.

Analytici a minoritní akcionáři firmy si všímají nejen rychlosti pádu akcie, ale zejména mimořádně vysokých objemů obchodů s ní. Ten dosahoval už hodinu po otevření parketu 300 milionů korun, upozornil makléř Fio banky David Lamač.

Anketa
Jak reagujete na pád akcií ČEZ?
Akcie ČEZ přikupuji
Akcie ČEZ prodávám
Nedělám nic
Celkově 339 hlasů

V oslabení ČEZ nicméně vidí podobně jako například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan nákupní příležitost, protože tržní ocenění domácího energetického kolosu vychází při zohlednění provozního zisku laciněji než u dalších firem z oboru jako E.ON nebo RWE.

„Zdá se, že dnes někdo potřebuje za každou cenu vystoupit z pozice, pravděpodobně ze ziskové. Asi není úplně mimo ani myšlenka, že se kolektují peníze, uvolňují ruce na páteční IPO české CSG,“ uvažoval na síti X minoritní akcionář Michal Šnobr.

Vidina pádu o 50 procent

Záminek k prodeji podílu v energetické společnosti by ale odhodlaní prodejci mohli najít více. V pondělí snížil analytik banky Morgan Stanley Arthur Sitbon cílovou cenu akcií ČEZ na 880 korun z 900. Banka UBS přišla před Vánoci ještě s pesimističtějším odhadem, tržní hodnotě ČEZ předpovídá padesátiprocentní propad ze současných hodnot.

Trh kladně nezacenil ani nedělní oznámení ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), že vláda letos začne přípravné kroky k výkupu minoritních akcionářů ČEZ a úplnému zestátnění firmy. Tím potvrdil svůj dřívější záměr, přidal však aktuální časový rámec.

Celý proces má trvat zhruba 18–24 měsíců. Hlavní část připadne až na příští roky, popsal Havlíček v České televizi. Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivňovat cenu akcií na burze.

ČEZ a výkupní prémie

„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl ministr. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.

Loni přitom spekulace na zestátnění a atraktivní výkupní cenu od menšinových akcionářů ceně titulu vydatně pomáhaly. Za rok 2025 posílila akcie ČEZ o více než třetinu a její držitelé viděli ještě vyšší cenovku. Jak ostatně začátkem září 2025 uvedl Havlíček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, náklady na zestátnění ČEZ by se podle něj vyšplhaly na zhruba 250 miliard korun.

Vykoupit by přitom bylo třeba zhruba 30 procent akcií ČEZ; výkupní cena by tak podle takového scénáře tehdy vycházela na zhruba 1 550 korun za kus. „Ať už ono plánované zestátnění podniku zaplatí kdokoli, nyní kvůli poklesu tržní kapitalizace ČEZ zlevnilo o desítky miliard korun,“ podotýká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

VIDEOTrhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější než Řecko, říká Navrátil z České spořitelny v pořadu Flow

Video placeholder
FLOW: Rozhovor s Davidem Navrátilem • Zdroj: e15

 

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučujeme

Články z jiných titulů