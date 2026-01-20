Aktualizováno: Akcie ČEZ ještě zrychlily brutální pád, investoři spekulují o vlivu Strnadova vstupu na burzu
- Tržní hodnota ČEZ prudce klesla, během úterý odepsaly akcie energetické firmy přes jedenáct procent.
- Držitelé spekulují o výprodeji ze strany velkých hráčů, kteří si chystají hotovost na nákup akcií CSG.
- Investory netěší ani snížení cílové ceny akcií ČEZ z pohledu velkých bank.
Ceny akcií energetického holdingu ČEZ mají za sebou další divoký den. V pondělí odepsaly nejvíce za 18 měsíců a do ještě horší kondice se dostaly během úterý, kdy oslabily o 11,3 procenta.
Dočasně dokonce došlo k zastavení obchodování kvůli vysoké volatilitě akcie, která ještě v pátek stála 1340 korun a úterní seanci zakončila o 210 korun níže. Tržní hodnota ČEZ během posledních dvou obchodních dnů klesla o zhruba 100 miliard korun.
Analytici a minoritní akcionáři firmy si všímají nejen rychlosti pádu akcie, ale zejména mimořádně vysokých objemů obchodů s ní. Ten dosahoval už hodinu po otevření parketu 300 milionů korun, upozornil makléř Fio banky David Lamač.
V oslabení ČEZ nicméně vidí podobně jako například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan nákupní příležitost, protože tržní ocenění domácího energetického kolosu vychází při zohlednění provozního zisku laciněji než u dalších firem z oboru jako E.ON nebo RWE.
„Zdá se, že dnes někdo potřebuje za každou cenu vystoupit z pozice, pravděpodobně ze ziskové. Asi není úplně mimo ani myšlenka, že se kolektují peníze, uvolňují ruce na páteční IPO české CSG,“ uvažoval na síti X minoritní akcionář Michal Šnobr.
Vidina pádu o 50 procent
Záminek k prodeji podílu v energetické společnosti by ale odhodlaní prodejci mohli najít více. V pondělí snížil analytik banky Morgan Stanley Arthur Sitbon cílovou cenu akcií ČEZ na 880 korun z 900. Banka UBS přišla před Vánoci ještě s pesimističtějším odhadem, tržní hodnotě ČEZ předpovídá padesátiprocentní propad ze současných hodnot.
Trh kladně nezacenil ani nedělní oznámení ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), že vláda letos začne přípravné kroky k výkupu minoritních akcionářů ČEZ a úplnému zestátnění firmy. Tím potvrdil svůj dřívější záměr, přidal však aktuální časový rámec.
Celý proces má trvat zhruba 18–24 měsíců. Hlavní část připadne až na příští roky, popsal Havlíček v České televizi. Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivňovat cenu akcií na burze.
ČEZ a výkupní prémie
„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl ministr. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.
Loni přitom spekulace na zestátnění a atraktivní výkupní cenu od menšinových akcionářů ceně titulu vydatně pomáhaly. Za rok 2025 posílila akcie ČEZ o více než třetinu a její držitelé viděli ještě vyšší cenovku. Jak ostatně začátkem září 2025 uvedl Havlíček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, náklady na zestátnění ČEZ by se podle něj vyšplhaly na zhruba 250 miliard korun.
Vykoupit by přitom bylo třeba zhruba 30 procent akcií ČEZ; výkupní cena by tak podle takového scénáře tehdy vycházela na zhruba 1 550 korun za kus. „Ať už ono plánované zestátnění podniku zaplatí kdokoli, nyní kvůli poklesu tržní kapitalizace ČEZ zlevnilo o desítky miliard korun,“ podotýká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
