Světové akciové trhy zasáhl globální pokles , který pociťují také investoři do asijských, evropských a amerických automobilek. K nejpostiženějším výrobcům patří japonská Toyota, která jen za posledních pět dní odepsala zhruba čtvrtinu své hodnoty. Panika na trzích umocňuje i negativní očekávání vývoje v koncernu Volkswagen, jehož součástí je Škoda Auto a do něhož vkládá své peníze i řada českých investorů. Někteří tuzemští portfolio manažeři využívají stávajících poklesů hodnoty akcií k dokupům.

Akciové trhy se v posledních dnech propadly do červených čísel. „Index strachu“ VIX se od čtvrtka bleskurychle zdvojnásobil a naznačuje propukající paniku u řady investorů. Odborníci připisují pokles vícero faktorům. Americká centrální banka podle nich příliš dlouho váhala se snižováním úrokových sazeb, dále přispěla hrozba recese nejen ve Spojených státech i neuspokojivé výsledky, nebo přímo potíže největších zámořských technologických gigantů, včetně NVidie, svůj podíl podle expertů mají také geopolitická rizika.

Jeden z nejhorších dnů v historii globálních akciových trhů, jak probíhající pondělní výprodej nazval analytik Petr Lajsek z brokerské společnosti Purple Trading, se tak nemohl neprojevit také na akciích automobilek.

Nejtvrději zasáhl japonské společnosti. Hlavní japonský index Nikkei 225 v pondělí poklesl o 12,4 procenta, což představuje nejprudší jednodenní propad od roku 1987. Jedna z největších světových automobilek Toyota tak během jediného dne odepsala přes třináct procent, za posledních pět dní pak ztratila asi čtvrtinu své hodnoty. Srovnatelná rána zasáhla také akcie dalších tradičních japonských výrobců, například Hondu, Mazdu nebo Nissan.

Zatím jen mírný dopad pociťují investoři do čínského kolosu BYD, naopak čínské NIO si pohoršilo už o více než deset procent.

Paradoxy Volkswagen & spol.

Pokles trhů poslal ještě níž akcie řady evropských automobilek, které se už předtím potýkaly s mnoha potížemi. Koncern Volkswagen například během pondělí, v době přípravy článku, odepisoval 4,5 procenta, a jeho akcie tak bylo možné pořídit už za 93 eur. Na této úrovni se přitom obchodoval naposledy v březnu 2020, kdy globálními trhy cloumala výjimečně silná panika z propuknutí pandemie covidu-19. Od začátku roku koncern odepsal sedmnáct procent, z toho deset jen za posledních pět dní.

„Aktuální pokles lze odůvodnit negativním výhledem vývoje americké i globální ekonomiky v následujících čtvrtletích, což vyvíjí dodatečný tlak na akcie automobilek,“ vysvětluje analytik společnosti XTB Tomáš Cverna. „Vzhledem k tomu, že je automobilový sektor cyklický, případné ekonomické zpomalení bude mít na akcie negativní dopad i kvůli větší obezřetnosti spotřebitelů v utrácení.“ Cverna proto varuje, že pokud se potvrdí očekávání trhu, že jsou USA v recesi, akcie automobilek budou s velkou pravděpodobností dál klesat.

Paradoxem v případě Volkswagenu i dalších tradičních automobilek je, že byly odborníky považovány za dlouhodobě podhodnocené už před aktuálním výprodejem. Ani fakt, že byly jejich akcie k mání „levně“ ještě před poklesem trhů, však jejich dalšímu znehodnocení nezabránil. Výrobci se potýkají hlavně s nečekaně slabými prodeji ryze elektrických automobilů a nejistým výhledem. V době, kdy měl podle predikcí odbyt elektromobilů rychle růst, prodej naopak meziročně klesá – třeba na největším evropském trhu v Německu se od ledna do června snížil dokonce o šestnáct procent, na 184 tisíc prodaných vozů.

Pověsti giganta z Wolfsburgu neprospívají ani potíže ve vývoji nové platformy, na které chce stavět budoucí elektrické modely. I kvůli vážným problémům a zpožděním dceřiného podniku Cariad, jenž má software na starost, tak koncern investoval v přepočtu 116 miliard korun do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Přístup k jeho softwaru se však na nových vozech „fau-vé“ projeví až za několik let.

Čas doplňování portfolií

Propad akcií koncernu Volkswagen pociťuje také řada českých investorů. Do německého výrobce dlouhodobě investuje například portfolio manažer fondů J&T Michal Semotan. Podle něj není důvod propadat panice, naopak je čas nakupovat.

„Z pohledu dlouhodobého investora toto jsou ty dny, kdy máte připravenu hotovost a to, co máte jako svého favorita, si doplníte v portfoliu,“ popisuje svou strategii Semotan. A upřesňuje, že po aktuálních poklesech přikupuje nejen Volkswagen, ale například i finského výrobce pneumatik Nokian Tyres nebo německou cestovní kancelář TUI. „Pokles trhů nemusí dneškem končit, a pravděpodobně nebude, ale není to konec světa, prostě jen přišla korekce,“ upozorňuje Semotan. Ta ponořila na nejnižší hodnotu od uvedení na burzu v roce 2022 také akcie Porsche, jenž je součástí Volkswagenu. V posledních dnech značka poklesla asi o šest procent na méně než 66 eur.

K desetiprocentnímu propadu se ale v posledních pěti dnech blíží také BMW i Mercedes. Německé značky jsou v posledních měsících pod silným tlakem. Evropská komise zavedla zvýšená cla na dovoz v Číně vyráběných elektromobilů, německým automobilkám tak hrozí, že i Čína zvýší cla na prodej jejich vozů. Na čínském, světově největším automobilovém trhu se navíc potýkají s rychlým růstem domácí konkurence, která chrlí čím dál více moderních modelů za dostupné ceny.

Dolů jde Evropa i Amerika

Zatím „jen“ v řádu jednotek procent klesá v posledních dnech evropsko-americký koncern Stellantis, jenž sdružuje například značky Jeep, RAM, Fiat, Citroën, Peugeot nebo Maserati. Jeho investoři ale rozhodně nejásají, titul jim letos přinesl mimořádně divokou jízdu. Zatímco si během prvního čtvrtletí Stellantis na newyorské burze připsal téměř čtyřicet procent a na konci března vystoupal ke třiceti dolarům za akcii, z tohoto vrcholu se propadl už téměř o polovinu na současných méně než šestnáct dolarů. Jeho zhodnocení za poslední rok se tak šmahem vypařilo.

Trpí i šampion mnoha retailových investorů, americká Tesla. Od čtvrtka odepsala osm procent a v pondělních předburzovních hodinách ztrácela dalších víc než šest procent. Akcie automobilky Elona Muska by se tak měly po otevření americké burzy obchodovat pod hranicí dvou set dolarů za kus. Desetiprocentnímu poklesu se patrně nevyhne ani zámořský konkurent General Motors, s ještě výraznějším oslabením se musí smířit investoři Fordu. Od vrcholu z poloviny července titul ztrácí třetinu hodnoty.

Zda se jedná o krátkodobou korekci akciových trhů, nebo jen začátek hlubšího propadu, ukážou až příští týdny. „Obáváme se, že pokles akciových trhů může ještě nějakou dobu pokračovat,“ komentuje situaci Timur Barotov, analytik pražského obchodníka s cennými papíry BHS Securities, a vypočítává, co všechno má na aktuální situaci na trzích vliv: „Proti nim nyní hraje souhra zpomalující ekonomiky USA, vysychání likvidity na trhu, nejistot plynoucích z listopadových prezidentských voleb, vysokých ocenění, zpřísňování monetární politiky v Japonsku a sezónnosti, kdy srpen a září jsou historicky nejhorší období pro akcie.“