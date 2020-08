Pražská burza zůstane ve stínu světa. Vydělat mohou ale investorům především banky | E15.cz

Ačkoli obchodníci připomínají, že jde o daň za dlouhodobou investorskou absenci, ekonomové zdůrazňují, že Česká národní banka narozdíl od amerického FEDu, či Evropské centrální banky neřešila koronavirovou krizi tím, že by se postavila na stranu investorů a začala masivně nakupovat finanční aktiva. Její růstová éra prý ale Prahu teprve čeká.

“Hlavní index pražské burzy by se měl opět přehoupnout přes hranici tisícovky bodů. Podle našeho názoru již druhá vlna infekcí nebude následována plošnými karanténami nebo přísnými opatřeními sociálního distancování. Hlavním scénářem tak zůstává postupné oživování ekonomické aktivity. Druhá vlna může zotavení zpomalit, nikoliv však vykolejit,” soudí ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Pokoření tisícové mety by pro domácí akciový index znamenalo zhruba desetiprocentní růst do konce letošního roku, problémem ale může být chronické zaostávání za trhy v eurozóně a v zámoří.

“Velký rozdíl mezi námi a západními trhy je monetární stimulus. Zatímco americký FED a ECB nakupují finanční aktiva v rekordním objemu, ČNB se tímto směrem zatím nevydala. Bez kvantitativního uvolňování bude pro pražskou burzu těžké dohnat své západní protějšky,” zdůrazňuje Martin Cakl Z Patria Finance.

“Pozitivně na růst by jistě zapůsobilo další uklidnění na globálních trzích a případná vidina zahraničních investorů dalšího zhodnocování české koruny,” soudí analytik Fincentrum & Swiss Life Select Richard Bechník.

Sektorem, na který v Praze ovšem míří sázky většiny analytiků, představují akcie bank. Ty byly sice nuceny kvůli pandemii vytvořit rezervy pro případ masivního nesplácení půjček, podle ekonomů jde ovšem o odraz přehnaného pesimismu investorů.

“Celkově jsme pozitivní na akcie všech bank obchodovaných na pražské burze. Všechny máme ohodnoceny nákupním doporučením. Hlavními důvody jsou silná kapitálová vybavenost českých bank, výrazné propady cen akcií pod fundamentální vnitřní hodnoty, či relativně silné předběžné odpisy očekávaných nesplacených úvěrů zaúčtovaných již v prvním a druhém čtvrtletí, což by mělo znamenat nižší odpisy v následujících čtvrtletích,” říká portfolio manažer Conseq Investment Management Martin Pavlík.

Italská Mediobanca tak například věští akciím Erste v ročním horizontu pohledem své nedávné cílové ceny růst o více než polovinu. Čínská banka Haitoing zase na takřka čtyřicetiprocentní růst akcií Komerční banky. Konečně se hned trio analytických domů zahrnujících americký Goldman Sachs, JP Morgan a britskou HSBC shoduje na tom, že akcie banky Moneta Money Bank by mohly do roka a do dnes investorům vynést kolem třetiny jejich investice. Zejména v případě akcií Monety a Komerční banky pak analytici zdůrazňují vesměs nákupní doporučení. Ta má pohledem názorů vydaných nejpozději před měsícem nejvyšší očekávaný růstový potenciál přesahující 31 procent.

“Jako dlouhodobou sázku na takzvaný Green Deal a s tím na pokračující elektrifikaci, růst cen povolenek na CO2 a cen elektřiny vidíme akcie ČEZ. Po vyjasnění situace kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany se mohou investoři opět začít soustředit na solidní výhled cen elektřiny a na vysoký dividendový výnos,” připomíná potenciální osud polostátního energetického molochu analytik České spořitelny Petr Bártek. Během posledního měsíce žádný dostala akcie ČEZ šest nákupních z šesti vydaných doporučení.

“Nejrazantnější nárůst čekáme od akcií O2 ČR, jejichž roční cílovou cenu stanovujeme na 258 korun,” říká analytik BH Securities Tomáš Matuška. To by domácí telekomunikační titul nakoplo k bezmála pětinovému růstu. “O2, stejně jako ale například i tabákový Philip Morris nejsou až tak zasaženy koronakrizí a zachovaly výplatu vysokých dividendových plateb,” dodává Pfeiler.

Za vítěze krize považují ekonomové i sektor kyberbezpečnosti, který na domácím trhu zastupují akcie Avastu, do jeho karet mají hrát perpektivně vyšší investice firem do sofistikovanějšího bezpečnostního softwaru. Avast nicméně ze své role vytěžil prý už dost a podle cílových cen vydaných během posledního měsíce tak má vynést investorům v průměru jen něco pod dvě procenta, čímž se řadí na chvost očekávaných budoucích růstových favoritů domácího trhu.