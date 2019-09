Prodělečný výrobce rotopedů Peloton si jde na burzu pro miliardy | E15.cz

Start-up na poli domácího fitness plánuje nabídnout 40 milionů kmenových akcií za cenu 26 až 29 dolarů (přibližně 600 až 672 korun) za kus. To by společnost ocenilo přibližně na 7,6 miliardy dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Investoři jsou ale i přes ambice společnost podle Bloombergu opatrní. Bojí se totiž nízké poptávky po rotopedech. Do karet Pelotonu nehraje ani jeho hospodaření.

Peloton vyrábí posilovací stroje vybavené obrazovkami pro streamování virtuálních tréninkových kurzů a také placenou aplikací.

„Někteří investoři jsou opatrní a ptají se, kolik lidí asi bude ochotných zaplatit za jeden kus vybavení domácnosti, natož pak za více produktů od Pelotonu,” popsal Bloomberg. Výrobce se ale nízké poptávky nebojí. Společnost v oznámení pro burzovní komisi odhadla svůj tržní potenciál na 14 milionů zákazníků globálně, z toho 12 milionů v USA.

Svůj první prototyp prodal Peleton na Kickstarteru za 1500 dolarů (téměř 35 tisíc korun), nakopla ho s tím spojená crownfungingová kampaň, díky níž společnost získala přes 300 tisíc amerických dolarů (necelých sedm milionů korun) na další rozvoj.

„Přestože generální ředitel John Foley opakovaně prohlašoval, že jeho společnost je zisková, její podání IPO ukazuje, že společnost za poslední tři fiskální roky ztratila 450 milionů dolarů a nikdy nevydělala peníze,” uvádí server CBS News.

Za fiskální rok končící červnem 2018 vykazuje, ztrátu 196 milionů, v roce 2017 byla ztráta 48 milionů. „Provozní ztráty se vyskytují každý rok od našeho založení v roce 2012 ... a očekáváme, že v dohledné budoucnosti budeme nadále vykazovat čisté ztráty,“ uvádí IPO Pelotonu.

V polovině roku 2018 odpověděl spoluzakladatel a generální ředitel Pelotonu John Foley na přímý dotaz CNBC, zda je Peloton ziskový, že jednoznačně ano. „Jsme ziskoví, je to úžasný byznys model a naši investoři jsou spokojení,” řekl.

Vysoké ambice má společnost již od své kampaně na Kickstarteru. Tehdy John Foley přirovnal Peleton k Tesle nebo Applu. Foley má ale i další ambiciózní plány. „Za pět let pravděpodobně opustím společnost a dostanu se do politiky. Cítím povinnost,” řekl pro deník Wall Street Journal. Sám si od založení Pelotonu za šest let vydělal 450 milionů dolarů. Foley vlastní tři procenta akcií třídy B a opci na dalších pět procent akcií.

Celková skepse investorů ale může být způsobená i tím, že Peleton tvoří jen malou část na celosvětovém wellness trhu, jak udávají čísla Globálního wellness institutu. Trh měl v roce 2017 hodnotu 595 miliard dolarů.