Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber (zhruba 915 miliard korun). Oznámila to podle agentury Reuters firma. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.