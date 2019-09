WeWork může po IPO ztratit na hodnotě | E15.cz

Společnost The We Company, provozovatel sdílených kanceláří v rámci služby WeWork, podle informací agentury Bloomberg a listu Wall Street Journal zvažuje nacenění svých akcií před vstupem na burzu tak, že by hodnota firmy dosahovala přibližně 20 miliard dolarů.

To představuje výrazně nižší hodnotu než částka 47 milionů dolarů, na kterou firmu dosud oceňoval venture kapitál, připomíná server Business Insider. Ve hře je údajně také odložení vstupu provozovatele WeWork na americkou burzu až na příští rok, přestože už minulý měsíc firma podala žádost o registraci úpisu akcií pro veřejnou nabídku. Nynější informace v tisku odmítli zástupci The We Company komentovat.

Skutečností, které mohou potenciální investory od nákupu podílů firmy odrazovat, přitom existuje vícero. A nejde jen o její finanční výsledky, kdy letos The We Company vykázala za první pololetí ztrátu 900 milionů dolarů (20,9 miliardy korun). Server Business Insider (BI) zmiňuje, že dalším zásadním zdrojem pochybností o zdraví firmy, je už její obchodní model.

Podle BI se dosud nedokázala plně vyprofilovat a střídavě se jeví jako technologický start-up, jindy jako realitní kancelář. The We Company sice skupuje některé začínající softwarové společnosti, jádrem jejího byznysu ale zůstává pronajímání kancelářských ploch typicky start-upům nebo profesionálům na volné noze. Samostatné téma pak představují skandály spjaté se zakladatelem a šéfem WeWorku Adamem Neumannem.

Miliardář v minulosti například neváhal nakoupit kancelářské budovy, které pronajímal své vlastní společnosti. Ta si od něj navíc musela koupit obchodní známku na slovo „We“ v názvu.

Samostatnou otázku pak představuje odolnost byznysu WeWork během případné ekonomické recese, kdy by firmy omezovaly výdaje na pronájem kanceláří. Tyto obavy se Neumann snažil mírnit ve starším interview s webem Business Insider slovy, že vzhledem k cenové politice WeWork a relativní láci jejích služeb by na snahách korporací ušetřit nakonec mohla Neumannova firma vydělat. Přestože zůstává v minusu, už nyní se jí na některých trzích povedlo zastínit konkurenci v tom, kolik pracovníků dokáže do svých prostorů „vměstnat“.

Jak upozornila agentura Bloomberg, v Londýně například WeWork při přepočtu na osobu poskytuje jen zhruba polovinu z osmi až deseti čtverečních metrů prostoru, které pro pohodlný pracovní život doporučuje britská Asociace provozovatelů kanceláří.

WeWork působí i v Česku, pro svou pobočku si pronajala velkou část kancelářského centra Drn na pražské Národní třídě. Pro firmu s ústředím v New Yorku je charakteristická prudká globální expanze. Od začátku roku 2010 se rozšířila na 528 míst ve 111 městech.

Pokud společnost na burzu opravdu vstoupí, půjde letos o největší primární veřejnou nabídku akcií od vstupu sdílených taxislužeb Uber a Lyft. Jejich akcie ale od debutu výrazně oslabily.

Primární veřejná nabídka (IPO) akcií plánovaná na začátek září bude testem zájmu investorů o podíly ve firmách, které sice rychle rostou, ale zatím vykazují hluboké ztráty, poznamenala agentura Reuters. Dvojnásob to platí teď, kdy ceny akcií procházejí prudkými výkyvy a výjimkou nejsou ani výrazné propady, zejména v reakci na obchodní válku mezi USA a Čínou.