Analytici o akcii O2: Pro a proti investice | E15.cz

Ve vzduchu visí otazníky, proč O2 CR znovu nakupuje. Je důvodem nízká cena akcií a snaha ji opět povzbudit směrem nahoru a podpořit tak skomírající obchodní aktivitu? Nebo má firma tolik hotovosti, že neví, co s ní? Není na trhu do čeho jiného investovat? A nebo nakoupené akcie zruší, čímž se nepřímo zvýší podíl majoritního vlastníka PPF a ten pak bude chtít vytěsnit minoritní akcionáře?

Tyto otázky nyní zajímají investorskou komunitu. Co si o tomto tématu a i dalších souvislostech investování do akcie silného telekomunikačního operátora majoritně ovládaného skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera myslí analytici Milan Vaníček z J&T Banky a Miroslav Frayer z Komerční banky?

Jaké jsou důvody toho, že akcie O2 Czech Republic klesly v srpnu na své tříleté minimum?

Frayer: Vyřazení z indexů MSCI, výplata dividend, plánovaný příchod čtvrtého operátora, přísnější regulace odvětví.

Vaníček: Absence přítomnosti v indexu MSCI - což mělo dopad u zahraničních institucionálních investorů, dividendová politika, možná nová a silná stávající konkurence, rostoucí regulace odvětví.

Jak O2 ovlivňuje možný čtvrtý operátor?

Frayer: Je s tím spojená chystaná aukce kmitočtů. Nejsou zatím zcela známé podmínky, za jakých budou moci operátoři získat nové frekvence. Zároveň je ale jasné, že podmínky budou příznivější pro nového konkurenta.

Vaníček: Připravovaná aukce nových kmitočtů může přinést nového mobilního hráče na domácí trh a tím zvýšit konkurenční prostředí, tlak na ceny mobilních služeb, především datové služby. Nová aukce kmitočtů by mohla být zahájena na počátku příštího roku a pro O2 být nevýhodná. Potenciálnímu novému účastníku telekomunikačního trhu ČTÚ vyhověl v rozvolnění některých podmínek, jako například více času na výstavbu vlastní sítě či zvýšení spektrálního limitu.

Jak ještě se regulace odvětví dotýká O2?

Frayer: V nedávné době došlo ke zrušení roamingových poplatků, byly upravovány podmínky pro přechod k jinému operátorovi, zvyšují se tlaky na nižší ceny poskytovaných služeb a virtuální operátoři se také chtějí domoci lepších služeb a cen na velkoobchodním trhu. Dalším protivětrem je nařčení z možného omezování hospodářské soutěže kvůli sdílení sítí s T-Mobile, které může vyústit až v pokutu ve výši 10 procent celoročního obratu.

Vaníček: Nově i u Evropské komise se prošetřuje podezření na porušování antimonopolních pravidel EU v případě sdílení sítí s T-Mobile. A delší dobu je tlak na snížení cen datových služeb. Viz například dřívější komentáře premiéra Babiše. To především pro zahraniční investory je negativní signál na budoucí výkonnost domácího mobilního segmentu.

Co jde proti negativním trendům?

Frayer: Hospodaření firmy.

Vaníček: Je to silný dividendový titul.

Jak vypadají obchodní výsledky O2?

Frayer: V prvním pololetí letošního roku výsledky překvapily spíše pozitivně a například EBITDA marže přes všechna vyjmenovaná úskalí dlouhodobě roste. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že ziskovost firmy poroste raketovým tempem. Na to je firma již příliš vyzrálá a bez akvizic dvouciferných temp určitě nedosáhne. Ale to není na škodu. Naopak O2 je prakticky nezadlužená společnost, schopná generovat dostatečně vysoké provozní cash flow na financování rozvoje a modernizaci sítí a také štědré dividendové politiky. Co více si může přát defenzivní akciový investor než téměř 10procentní dividendový výnos?

Vaníček: Na trhu je nadále znát konkurenční tlak. T-Mobile představil novou nabídku tarifů, které celkově zlevňují a poskytují více služeb, včetně nových datových balíčků. T-Mobile se tak se svou nabídkou zařadil vedle Vodafone. O2 svou obdobnou nabídku ještě nezveřejnila. Ostřejší konkurence může mít nepříznivý dopad do výkonnosti mobilní divize O2.

Jak to bude dál s dividendami?

Frayer: Očekávám, že firma udrží svoji současnou dividendovou výplatu společně s částí emisního ážia, což za předchozí tři roky představovalo celkem 21 korun na akcii. Z emisního ážia, které před začátkem jeho rozdělování činilo 36 korun na akcii, byla zatím vyplacena třetina.

Vaníček: Naše projekce počítá s hrubým dividendovým výnosem přesahujícím devět procent pro nejbližší tři roky, což považujeme za velmi solidní a nadstandardní i ve srovnání dividendové konkurence na domácím akciovém trhu.

Co u O2 znamená nynější zpětný odkup akcií?

Frayer: V posledních týdnech začala být společnost v této oblasti opět aktivní, zatímco vloni například žádné vlastní akcie nenakoupila. Ve vzduchu visí otazníky, proč O2 CR znovu nakupuje. PPF podle dřívějších informací drží podíl v O2 jako finanční investici bez snahy operátora plně ovládnout.

Vaníček: Byl nastartován v posledním srpnovém týdnu, těžko odhadovat, co jsou jeho hlavní důvody.